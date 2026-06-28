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Loja do Ex incentiva doação de roupas para Campanha do Agasalho em shopping do sul do Estado

Espaço recebe casacos, calças e cobertores em bom estado até 15 de julho; peças serão higienizadas e distribuídas gratuitamente

Joanna Manhago

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