Loja do Ex incentiva doação de roupas para Campanha do Agasalho em shopping do sul do Estado

Sabe aquelas roupas que ficam esquecidas no armário há várias estações? Em Rio Grande, elas ganharam um destino diferente. O Shopping Partage Rio Grande apostou em uma brincadeira para reforçar a solidariedade neste inverno com a Loja do Ex.

A ação nasceu no ano passado, inicialmente como Baú do Ex, em uma campanha de Dia dos Namorados. A ideia foi usar o tom bem-humorado para incentivar o desapego de peças que já não são mais usadas e apoiar a Campanha do Agasalho.

— Desde o início a ideia era arrecadar roupas para a campanha do agasalho. Aproveitamos essa brincadeira para incentivar a doação de roupas que a gente não usa mais — explica a analista de marketing do Partage Shopping, Kauanni Nunes.

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Segundo ela, a proposta é reforçar que aquilo que perdeu utilidade para uma pessoa pode ter grande valor para outra. Até 15 de julho, o espaço recebe casacos, blusas, calças, cobertores e outras peças de inverno em bom estado.

Depois da entrega, o fluxo envolve triagem, seleção e higienização antes da distribuição.

Espaço recebe doações até o dia 15 de julho. Joanna Manhago/Grupo RBS

— Nós recebemos as roupas aqui na Loja do Ex. Um grupo da prefeitura vem, recolhe essas roupas e faz uma triagem, porque muitas vezes recebemos roupas rasgadas ou sujas. As que têm condições seguem para a lavanderia Dellas Clean, que faz a higienização antes de voltarem para a comunidade — detalha Kauanni.

Após o processo, as peças ficam disponíveis gratuitamente na Loja do Bem — também no Partage Shopping —, onde podem ser retiradas conforme tamanho e necessidade.

— São roupas que a gente tem guardadas no armário há muitos invernos sem uso. É bom trazer, liberar espaço e permitir que aquilo que perdeu valor para alguém possa aquecer e melhorar a vida de outra pessoa — afirma.

A Loja do Ex funciona durante o horário de atendimento do shopping e segue recebendo doações até 15 de julho.

Como participar

Podem ser doadas roupas de inverno, cobertores e demais peças em bom estado de conservação.

Horários da Loja do Bem