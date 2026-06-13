Pelotas abre licitação para estudos que vão embasar obras contra enchentes no Laranjal

Contratação é a primeira etapa do pacote de R$ 42,8 milhões aprovado pelo Plano Rio Grande. Michel Corvello / Prefeitura de Pelotas

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) publicou o edital de concorrência eletrônica para contratar a empresa responsável pelos estudos geotécnicos e hidrodinâmicos que irão embasar o pacote de obras de proteção contra cheias previsto para o Laranjal.

A abertura da disputa está marcada para o dia 24 de junho, às 9h, por meio do Portal de Compras Públicas.

Os levantamentos são considerados a primeira etapa prática das intervenções aprovadas recentemente pelo comitê gestor do Plano Rio Grande, do governo do Estado. Segundo a prefeitura, os estudos fornecerão informações técnicas sobre cotas de inundação, características do solo e estruturas necessárias para a implantação do futuro sistema de proteção contra cheias no balneário.

Estudos terão prazo de cinco meses

De acordo com o edital, a empresa vencedora terá prazo de cinco meses para concluir os levantamentos após a assinatura do contrato.

Entre as exigências previstas estão a comprovação de experiência técnica na área, apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e utilização de laboratórios credenciados para análise das amostras de solo.

Os estudos integram um diagnóstico técnico orçado em R$ 997 mil, que também abrangerá as bacias hidrográficas, os diques e as estações de bombeamento do município.

Pacote prevê investimento de R$ 47,6 milhões

O diagnóstico servirá de base para um conjunto de obras estimado em R$ 47,6 milhões, dos quais R$ 42,8 milhões serão financiados pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A contrapartida municipal corresponde aos 10% restantes do investimento.

Os recursos serão destinados a quatro frentes:

Elevação do dique do Balneário Valverde — R$ 19,2 milhões;

— R$ 19,2 milhões; Requalificação de canais e galerias pluviais — R$ 14,9 milhões;

— R$ 14,9 milhões; Construção de uma nova casa de bombas no Laranjal — R$ 12,4 milhões;

— R$ 12,4 milhões; Estudos técnicos das bacias hidrográficas e estruturas de proteção — R$ 997 mil.

A previsão da prefeitura é de que, após a conclusão dos processos licitatórios e a assinatura dos contratos, as obras sejam executadas em até 12 meses.

O projeto prevê a criação de um sistema de proteção com cota aproximada de quatro metros, com o objetivo de reduzir os impactos de cheias provocadas pela Lagoa dos Patos e pelo Canal São Gonçalo.

Dique do Porto segue como prioridade

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Além das intervenções previstas para o Laranjal, a prefeitura trabalha para viabilizar a recuperação do dique do Canal São Gonçalo, na região do Porto, considerada uma das principais vulnerabilidades do sistema de proteção contra enchentes de Pelotas.

Segundo o Executivo, o projeto deverá ser encaminhado ao Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece), do governo federal, em busca de recursos para sua execução.



