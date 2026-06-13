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Proteção contra cheias
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Pelotas abre licitação para estudos que vão embasar obras contra enchentes no Laranjal

Abertura de propostas ocorre no dia 24 de junho; projeto financiado pelo Plano Rio Grande servirá de base para a construção e elevação de estruturas 

Igor Islabão

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