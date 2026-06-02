Justiça determina instalação de ponto eletrônico em UBSs de Pelotas

Pelotas tem mais de 40 UBSs e Ubais entre zona urbana e rural. Douglas Dutra / Agencia RBS

O juiz Bento Fernandes de Barros Júnior, da 4ª Vara Cível especializada em Fazenda Pública de Pelotas, determinou que a prefeitura de Pelotas instale registro de ponto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município em um prazo de seis meses.

A decisão liminar atende a uma solicitação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que identificou falhas no controle de jornada das unidades de saúde.

Na liminar, o juiz estipula que o registro de ponto deve identificar o servidor, ser centralizado e com emissão periódica de relatórios, com a rastreabilidade de ajustes nos registros.

O inquérito, conduzido pelo promotor José Alexandre Zachia Alan, foi aberto após a denúncia de que uma enfermeira atuava em uma empresa privada nos mesmos horários em que devia prestar expediente na Unidade Básica de Atendimento Imediato (Ubai) Navegantes, entre janeiro e outubro de 2022.

A irregularidade nos registros das jornadas de trabalho também foi identificada em outras unidades de saúde. Na ação, o promotor apontou que o controle inadequado da frequência dos servidores causa "significativo risco de desassistência à população" e pode gerar prejuízos ao patrimônio público.

A gestão anterior, da prefeita Paula Mascarenhas (PSDB), reconheceu a falha. O MPRS chegou a conceder um prazo de 60 dias para o município elaborar um cronograma de regularização, mas a medida não foi cumprida.

A gestão atual, do prefeito Fernando Marroni (PT), também foi questionada pelo Ministério Público, mas não se manifestou no prazo proposto.

Em nota, a prefeitura de Pelotas afirma que o juiz acolheu o argumento de que a administração tem autonomia para definir a tecnologia de controle de ponto dos servidores e "validou a implementação gradual proposta pela Prefeitura, com previsão de conclusão até 2027".

Confira a nota da prefeitura na íntegra

Justiça reconhece autonomia do Município de Pelotas na gestão do controle de jornada da Saúde

Em decisão proferida na Ação Civil Pública nº 5015578-79.2026.8.21.0022, o Judiciário acolheu os argumentos da Procuradoria-Geral do Município de Pelotas, preservando a autonomia da Administração Municipal para definir a tecnologia de controle de ponto dos servidores da saúde.

O juízo da 4ª Vara Cível não acolheu o pedido de imposição imediata de biometria e validou a implementação gradual proposta pela Prefeitura, com previsão de conclusão até 2027. A decisão reconhece a discricionariedade do Município para escolher métodos modernos e seguros adequados à realidade técnica e orçamentária local.

Com esse entendimento, o Município assegura a continuidade do aprimoramento da fiscalização e da transparência nos serviços públicos, evitando gastos ineficientes e garantindo o respeito ao planejamento administrativo e à responsabilidade fiscal.



