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Justiça determina instalação de ponto eletrônico em UBSs de Pelotas

Liminar atende a pedido do Ministério Público após investigação apontar falha no controle de jornada

Douglas Dutra

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