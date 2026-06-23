Justiça dá prazo para Pelotas regularizar planos de prevenção contra incêndio em escolas

Decisão sustenta ainda que a instalação de equipamentos é obrigatória e não pode ser postergada. Ronald Mendes / Agência RBS

O Juizado Regional da Infância e Juventude de Pelotas determinou que a prefeitura adote medidas para garantir segurança contra incêndio em escolas da rede municipal. A decisão atendeu a um pedido da Promotoria Regional de Educação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

O inquérito conduzido pelo promotor Paulo Eduardo Nunes de Ávila identificou que diversas escolas não possuem Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) protocolados no Corpo de Bombeiros, além de casos em que projetos foram reprovados e precisam ser refeitos.

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A prefeitura terá 60 dias para comprovar a instalação e o funcionamento de equipamentos de segurança mínimos em todas as escolas da rede municipal. O município terá ainda 90 dias para protocolar os PPCIs de todas as unidades no Corpo de Bombeiros.

O tribunal reconheceu que as irregularidades nos PPCIs causam risco à integridade física de crianças e adolescentes. A decisão sustenta ainda que a instalação de equipamentos de segurança e a regularização dos planos de prevenção é obrigatória e não pode ser postergada.

A decisão judicial cita que, entre as unidades sem PPCI protocolado junto ao Corpo de Bombeiros, estão as escolas municipais Santa Irene, Coronel Alberto Rosa, Waldemar Denzer, Ary Alcântara, Lory Huber, Professor Luís Artur Borges Pereira, Maria Lídia Magliani e Vasco Pires, além de outras instituições da rede.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Município afirma que fará uma avaliação com a Secretaria Municipal de Educação sobre o tempo estimado para a conclusão das medidas antes de apresentar recurso. "Se tecnicamente o tempo concedido pela decisão judicial for considerado insuficiente, levando em conta a quantidade de escolas, deve recorrer para tentar obter dilação de prazo", diz a nota.



