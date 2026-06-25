Justiça confirma condenação de Rio Grande por problemas de esgoto no Cidade de Águeda

Decisão não definiu valores específicos para as indenizações. Julgamento reconheceu apenas o dever do Município de reparar os danos causados. Divulgação / Corsan

O município de Rio Grande foi condenado em uma ação civil pública que apurou os danos morais e materiais sofridos por moradores do bairro Cidade de Águeda em razão da ausência de um sistema definitivo de esgotamento sanitário.

Segundo o Ministério Público (MP), a decisão judicial reconheceu a responsabilidade do poder público pelos transtornos enfrentados pela comunidade, como o frequente transbordamento de fossas e valetas, e garantiu aos moradores o direito de buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

Durante a apuração do caso, o MP identificou pelo menos 101 ações individuais movidas por moradores da região.

— A ação teve como base a constatação de uma persistente omissão do poder público na implementação do sistema de esgotamento cloacal no loteamento. A decisão transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2026. Com isso, todos os recursos cabíveis foram esgotados e não há mais possibilidade de apelação ou contestação por parte do município — afirma o promotor Daniel Indrusiak, da 1ª Promotoria de Justiça de Rio Grande.

Quem poderá buscar indenização

Embora o levantamento inicial tenha apontado ao menos 101 processos individuais, o alcance da sentença é mais amplo.

De acordo com o Ministério Público, a decisão beneficia potencialmente todas as famílias e moradores que residem atualmente no Cidade de Águeda ou que consigam comprovar que viveram no bairro durante o período em que ocorreram os problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário.

A sentença, porém, não fixa valores de indenização. O julgamento reconheceu apenas o dever do município de reparar os danos causados.

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Para receber eventual compensação financeira, cada morador deverá ingressar individualmente com um pedido de liquidação de sentença.

— A condenação possui natureza genérica, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que a decisão beneficia coletivamente todos os moradores atingidos pelo problema. Para que a indenização seja efetivamente recebida, cada cidadão deverá ingressar individualmente com um pedido de liquidação de sentença, no qual deverá comprovar os danos sofridos e solicitar a definição do valor da reparação — explica Indrusiak.

Prefeitura afirma que extensão dos danos ainda será analisada

Para GZH, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) destacou que a sentença reconheceu a responsabilidade do município, mas determinou que a extensão dos danos seja apurada posteriormente durante a fase de liquidação da sentença.

De acordo com o município, a fase seguinte do processo deverá avaliar as circunstâncias específicas de cada imóvel e dos moradores que alegam ter sido prejudicados pela ausência de um sistema definitivo de esgotamento sanitário.

Valores dependerão de cada situação

Segundo o Ministério Público, há precedentes na região em que ações semelhantes resultaram em indenizações entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. No entanto, os valores variam conforme as circunstâncias e os prejuízos comprovados por cada morador.

Para ingressar com o pedido de liquidação de sentença, será necessária a atuação de advogado ou defensor público.

— Nessa etapa, será obrigatória a atuação de um profissional do Direito. Os moradores poderão buscar atendimento junto à Defensoria Pública do Estado, que presta assistência jurídica gratuita à população de baixa renda, ou contratar um advogado particular para representar seus interesses — orienta o promotor.



