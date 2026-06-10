Inspirado em vagonetas, Cassino projeta pórtico de 16 metros na entrada do balneário

Iniciativa busca criar um marco visual para quem chega à praia, reforçando a identidade turística do Cassino. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

Um dos principais símbolos de Rio Grande poderá servir de inspiração para um novo cartão-postal do Balneário Cassino. As tradicionais vagonetas dos Molhes da Barra são a referência para o projeto de um pórtico que poderá ser instalado no principal acesso ao balneário.

A proposta foi apresentada pela Secretaria do Cassino ao Executivo municipal na terça-feira (9) e recebeu aval da prefeita Darlene Pereira. O projeto ainda depende da captação de recursos, mas a expectativa da administração é viabilizar a obra antes da próxima temporada de verão.

Com 16 metros de altura, o pórtico está previsto para ser construído na entrada da Avenida Rio Grande, principal via de acesso ao Cassino, logo após a RS-734. Atualmente, o local conta apenas com uma placa de boas-vindas.

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Segundo o secretário do Cassino, Miguel Satt, o objetivo é criar um marco visual que fortaleça a identidade turística do balneário.

— Fizemos a apresentação do projeto para a prefeita Darlene, que aprovou a proposta. Também realizamos alguns ajustes, pequenas mudanças que devem reduzir o custo total da obra. A partir disso, vamos fechar os valores e iniciar a busca pelos recursos necessários — comenta.

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O valor estimado do investimento ainda não foi divulgado. A prefeitura pretende buscar recursos por meio de emendas parlamentares, verbas do Ministério do Turismo, parcerias com a iniciativa privada e recursos próprios do município.

Além da estrutura principal, o projeto prevê paisagismo, iluminação e um espaço destinado à divulgação de campanhas, eventos e atrações promovidas no balneário ao longo do ano.

— Vamos buscar recursos através de emendas parlamentares junto aos deputados que representam o município, além de parcerias com a iniciativa privada e também da possibilidade de utilização de recursos próprios do município. A busca será em todas as vertentes e em todos os horizontes possíveis — destaca Satt.

Durante a temporada de verão, o Cassino chega a receber cerca de 250 mil pessoas entre moradores, veranistas e turistas, concentrando parte importante da movimentação econômica e turística de Rio Grande.

Para a prefeitura, a criação do pórtico pode contribuir para reforçar a identidade visual do balneário e criar um novo ponto de referência para visitantes.

— Entendemos que este pórtico será um novo local de encontro, um marco para o bairro e uma referência turística no principal acesso ao Balneário Cassino — conclui o secretário.

