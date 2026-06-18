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IFSul cria protocolo para eventos extremos; veja o que muda para alunos e servidores

Normativa prevê três níveis de alerta, possibilidade de atividades remotas e medidas para garantir a segurança de estudantes e servidores nas 17 unidades da instituição

Gabriel Veríssimo

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