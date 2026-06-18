IFSul cria protocolo para eventos extremos; veja o que muda para alunos e servidores

Cada nível conta com medidas específicas para garantir a segurança de estudantes e servidores. Douglas Dutra / Grupo RBS

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) lançou um protocolo que define como as atividades acadêmicas e administrativas devem ocorrer em situações de eventos climáticos extremos. A instrução normativa, publicada em 21 de maio, é válida para os 17 campi da instituição no Rio Grande do Sul.

O documento estabelece três níveis de alerta — amarelo, laranja e vermelho —, definidos a partir dos avisos emitidos pela Defesa Civil do Estado. Cada classificação prevê medidas específicas para garantir a segurança de estudantes e servidores e minimizar impactos no calendário acadêmico.

A normativa considera como eventos climáticos adversos situações capazes de comprometer a integridade física das pessoas, as condições de deslocamento ou o funcionamento regular das atividades presenciais.

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Segundo a vice-reitora do IFSul, Lia Pachalski, a criação do protocolo foi motivada pela necessidade de preparar a instituição para enfrentar os efeitos cada vez mais frequentes das mudanças climáticas.

— Criamos um comitê para tratar de eventos climáticos extremos, focado na segurança da comunidade, mas também preocupado com a questão acadêmica, como a reposição de aulas. Queremos deixar o ambiente preparado para que os alunos continuem com o seu direito de estudar — explica.

A partir dos alertas emitidos pela Defesa Civil, a reitoria e as direções dos campi avaliam o grau de risco em cada região e definem o nível correspondente. A decisão é divulgada pelos canais oficiais da instituição.

Entenda o sistema de cores

As classificações se aplicam para situações de tempestades ou chuvas intensas:

- Amarelo (Atenção): As atividades presenciais são mantidas normalmente. A instituição acompanha a situação e envia recomendações preventivas à comunidade acadêmica.

- Laranja (Alerta): As atividades presenciais são mantidas, mas com adoção de medidas para reduzir riscos. Nesse cenário — assim como no alerta vermelho —, ficam proibidas atividades avaliativas (provas e trabalhos), e os estudantes podem justificar a falta apresentando o comprovante da Defesa Civil.

- Vermelho (Alerta Máximo): É recomendada a suspensão das atividades presenciais. As aulas passam a ser realizadas de maneira remota e assíncrona, e os servidores atuam em regime de teletrabalho, exceto em serviços essenciais. As atividades virtuais devem ser disponibilizadas na plataforma Moodle, com prazo mínimo de uma semana para a realização. O nível vermelho abrange situações equivalentes ou superiores aos alertas máximos emitidos pelas autoridades.

Instituição acompanha previsões para o segundo semestre

A direção do IFSul também monitora a possibilidade de formação do fenômeno El Niño nos próximos meses. Embora os prognósticos ainda estejam em atualização, a instituição afirma que busca ampliar a preparação para eventuais impactos causados por chuvas intensas.

— Levamos a sério esse prognóstico do El Niño e queremos preparar o ambiente virtual de aprendizagem para que os alunos tenham a segurança de ficar em casa. Temos uma preocupação real, mas há uma tranquilidade agora por estarmos mais preparados — afirma Lia.

Além da implementação do protocolo, o IFSul pretende realizar ações de conscientização com estudantes e servidores sobre os riscos associados aos eventos climáticos extremos e sobre a importância do cumprimento das medidas previstas na normativa.



