Furg propõe vestibular próprio com mais de mil vagas para 62 cursos de graduação

Inscrições deverão permanecer abertas entre agosto e outubro deste ano. Divulgação / Secom / Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) apresentou, na tarde desta terça-feira (16), a proposta do seu vestibular próprio, que deverá ofertar 1.084 vagas distribuídas em 62 cursos de graduação.

O processo seletivo ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Universitário da instituição, o que deve ocorrer no início de agosto.

Após a aprovação, o edital será publicado, e as inscrições deverão permanecer abertas entre agosto e outubro deste ano. As vagas serão destinadas para ampla concorrência e para as modalidades de reserva de vagas previstas pela legislação federal.

Segundo a reitora da Furg, Suzane Gonçalves, o vestibular complementará o ingresso realizado pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

— Pelo Sisu, nós preenchemos aproximadamente 60% das vagas; e vamos ampliar o nosso preenchimento a partir de um processo seletivo complementar. Fizemos esse estudo e estamos propondo que 40% das vagas da universidade sejam oferecidas por meio do vestibular — afirma.

Ainda conforme a reitora, o percentual foi definido a partir de estudos realizados pela universidade e poderá ser reavaliado nos próximos anos.

— 40% não é um número cabalístico. Nós trabalhamos em cima dos dados para fazer essa definição e, a partir da retomada do vestibular, vamos avaliar se manteremos esse número ou se faremos algum ajuste — explica.

Como será a prova

A prova do vestibular está prevista para o dia 6 de dezembro de 2026, um domingo, das 14h às 19h30, totalizando cinco horas e meia de duração. O processo seletivo terá uma taxa de inscrição no valor de R$ 85.

— Será R$ 85, para ficarmos no mesmo valor do Enem — explica Suzane.

O exame será aplicado simultaneamente em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.

Os candidatos poderão realizar a prova em uma dessas cidades independentemente do curso ou do campus escolhido para concorrer.

A avaliação será composta por 80 questões objetivas baseadas nos conteúdos desenvolvidos ao longo do Ensino Médio, divididas por áreas do conhecimento. Também haverá a opção de língua estrangeira, em que o candidato poderá escolher entre inglês ou espanhol.

Além disso, a prova contará com duas questões discursivas curtas, com respostas entre cinco e 10 linhas, voltadas à compreensão e produção textual.

— O estudante que participar poderá participar tanto do Sisu quanto do vestibular. O que eles terão é que escolher uma vaga, caso aprovado nos dois — esclarece Suzane.

Em relação aos critérios de avaliação, a universidade afirma que as regras estão em análise e serão detalhadas no edital.

Cursos ficarão de fora desta edição

Alguns cursos não deverão ser incluídos no vestibular em razão de processos de reestruturação e transferência de campus que ainda estão em andamento dentro da universidade.

Entre eles estão os cursos de Comércio Exterior, Relações Internacionais, Turismo e Hotelaria, atualmente ofertados em Santa Vitória do Palmar e que poderão passar a ser oferecidos em Rio Grande.