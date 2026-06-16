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Furg propõe vestibular próprio com mais de mil vagas para 62 cursos de graduação

Prova deve ser aplicada em 6 de dezembro, com realização em Rio Grande, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha

Laura Cosme

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