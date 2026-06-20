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Furg promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Rio Grande

Atividade será realizada no dia 27 de junho e contará com revisão de conteúdos, dicas de estudo e esclarecimento de dúvidas

Laura Cosme

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