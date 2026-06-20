Furg promove aulão gratuito de preparação para o Enem em Rio Grande

A ação é voltada a estudantes do Ensino Médio, egressos da educação básica e demais interessados. Ulisses Castro / Agencia RBS

Estudantes que pretendem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão participar de um aulão gratuito de preparação promovido pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

A atividade será realizada no dia 27 de junho, às 14h, no Centro de Convívio dos Jovens do Mar (CCMar), localizado na Rua Visconde de Paranaguá, 24, no Centro da cidade.

O evento é organizado pelo Programa de Auxílio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (Paiets), iniciativa da Furg desenvolvida desde 2007 para ampliar o acesso à educação.

A ação é voltada a estudantes do ensino médio, egressos da educação básica e demais interessados em se preparar para o exame.

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Segundo a organização, a programação incluirá revisão dos principais conteúdos cobrados no Enem, além de dinâmicas, atividades interativas, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de estratégias de estudo.

O objetivo é auxiliar os participantes na preparação para a prova, que é a principal porta de entrada para universidades públicas e programas de acesso ao ensino superior no país.