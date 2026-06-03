Furg inicia obra de R$ 3,5 milhões em prédio de cursos da Saúde

Obra é na área acadêmica da Saúde. Ascom Furg / Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) iniciou uma nova etapa das obras de conclusão da Área Acadêmica da Saúde. Nesta semana, foi assinada a ordem de serviço para a execução dos sistemas de climatização e ventilação do prédio, localizado no centro de Rio Grande.

O investimento é de R$ 3,5 milhões e faz parte dos recursos destinados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) à instituição. Além da climatização, também foram assinados os termos de início da obra civil e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas da unidade.

A cerimônia contou com a presença da diretora de Desenvolvimento Acadêmico da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério da Educação (MEC), Lúcia Pellanda, da reitora da Furg, Suzane Gonçalves, e de representantes da universidade, do Hospital Universitário e da Prefeitura de Rio Grande.

O prédio de dez pavimentos começou a ser construído em 2012 e foi projetado para concentrar em um único espaço os cursos de Medicina, Enfermagem e Farmácia. A expectativa é que a estrutura beneficie cerca de 800 estudantes, além de professores e técnicos.

Segundo o pró-reitor de Infraestrutura da Furg, Daniel Costa, a obra vai melhorar as condições de ensino, pesquisa e funcionamento dos laboratórios instalados no local.

— Essas obras trarão melhorias significativas em questões como conforto térmico, condições de segurança e vão potencializar o uso de equipamentos sensíveis e laboratórios que demandam temperaturas específicas de funcionamento — afirmou.

Obra destrava ampliação do Hospital Universitário

De acordo com a reitora da universidade, Suzane Gonçalves, a conclusão das intervenções na Área Acadêmica da Saúde também é estratégica para o avanço das obras de ampliação do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior.

Segundo ela, uma das etapas do projeto do hospital dependia do andamento das melhorias previstas para o prédio da Saúde.

O Hospital Universitário recebeu cerca de R$ 50 milhões em recursos do PAC. Entre as melhorias previstas estão a construção de um novo ambulatório com aproximadamente 60 consultórios, ampliação de leitos de UTI e modernização de diferentes setores da unidade.

Mais de R$ 22 milhões para a universidade

Ao todo, a Furg deve receber R$ 22,2 milhões por meio do Novo PAC para obras de expansão e consolidação da infraestrutura universitária.