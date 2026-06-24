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Frio intenso impulsiona vendas de roupas, aquecedores e fogões a lenha no sul do Estado

Comércio de Pelotas registra alta de 3,9% na procura por produtos de inverno e lojistas projetam crescimento de até 8% nas vendas caso as baixas temperaturas persistam

Gabriel de Bem

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