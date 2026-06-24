Frio intenso impulsiona vendas de roupas, aquecedores e fogões a lenha no sul do Estado

Nas ruas, a busca por proteção contra as baixas temperaturas tem levado consumidores às lojas da cidade. Leonardo Silva / RBS TV

Com temperaturas próximas de zero grau e sensação térmica ainda mais baixa em alguns momentos do dia, o frio intenso em Pelotas tem aquecido as vendas no comércio. Roupas de inverno, botas, aquecedores, estufas, máquinas de secar roupas, cobertores e fogões a lenha estão entre os produtos mais procurados pelos consumidores.

De acordo com levantamento do Sindilojas Pelotas, as vendas de itens ligados ao inverno registram crescimento de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa do setor é que o aumento chegue a 8% caso a onda de frio se mantenha nas próximas semanas.

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Nas ruas, a busca por proteção contra as baixas temperaturas tem levado consumidores às lojas da cidade. A recepcionista Sara Furtado aproveitou os primeiros dias mais rigorosos do inverno para renovar o guarda-roupa.

— Comprei uma jaqueta. Está bem frio em Pelotas e é o que a gente tem que investir. No Rio Grande do Sul faz bastante frio — afirma.

"Esse frio está sendo horrível, não dá para passar sem alguma forma de aquecimento", diz Aloísio. Leonardo Silva / RBS TV

A dona de casa Adelaide Mailahn procurava roupas mais quentes para a filha enfrentar as manhãs geladas.

— Esse frio que está fazendo exige proteção. Estamos procurando peças para ela usar no colégio — conta.

A estudante Aléxia Mailahn buscava um casaco e uma calça para enfrentar a rotina escolar.

— Faz muito frio cedo para ir à escola. Levantar das cobertas quentinhas já é difícil, então tem que estar bem agasalhada — diz.

Botas lideram procura nas lojas de Pelotas

Além das roupas, os calçados de inverno estão entre os itens mais vendidos. Em uma loja do Centro de Pelotas, mais da metade das clientes procura botas.

Em uma loja do Centro de Pelotas, mais da metade das clientes procura botas. Leonardo Silva / RBS TV

— No momento, o que mais vendemos são botas. Tem modelos com pelinho, couro, cano longo, salto alto e baixo. É um produto muito procurado nesta época do ano — explica a vendedora Manuela das Neves.

A psicóloga Sandra Loeck estava justamente em busca de um modelo mais adequado para enfrentar o inverno.

— Quero uma bota confortável, macia e com pelinho por dentro para passar por esse frio que promete ser rigoroso — afirma.

Aquecedores e fogões a lenha ganham espaço com a onda de frio

O frio também tem aumentado a procura por equipamentos para aquecer as residências. Aquecedores, estufas, secadoras de roupas e fogões a lenha estão entre os produtos com maior crescimento nas vendas.

O garçom Aloísio Trindade Neves decidiu investir em um aquecedor.

— Está muito frio. Vai ser fundamental para enfrentar os próximos dias. Esse frio está sendo horrível, não dá para passar sem alguma forma de aquecimento — relata.

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Em uma loja especializada, os fogões a lenha se transformaram no principal produto da temporada. Segundo a vendedora Jussara Vigoritto, as vendas aumentaram cerca de 30%.

— Estamos vendendo, em média, entre quatro e cinco fogões a lenha por dia. E isso antes mesmo da chegada oficial do inverno. Também houve aumento na procura por aquecedores — afirma.

Comércio reforça estoques e projeta crescimento nas vendas

Para atender à demanda, lojistas reforçaram os estoques de produtos de inverno. A vendedora Cármen Rosane Garcia afirma que a expectativa é de crescimento nas próximas semanas.

— Estamos com o depósito abastecido e bastante variedade de jaquetas, blusões, meias térmicas e outras peças. Com a previsão de continuidade do frio rigoroso, a expectativa é vender ainda mais — projeta.

Para atender à demanda, lojistas reforçaram os estoques de produtos de inverno. Leonardo Silva / RBS TV

Nem todos, porém, encontram o que procuram de imediato. A aposentada Sirlei Ott Silva buscava um cobertor para o filho.

— Vim procurar um edredom ou cobertor, mas não encontrei o que precisava. Vou continuar procurando porque ele está com pouca coberta em casa — conta.

Para a assistente social Letícia Martins, o frio também motivou compras para a família.

— Comprei uma blusa para o meu filho. Adolescente nem sempre gosta de usar roupas muito pesadas, então tentei escolher algo que ele aceite usar para se aquecer — diz.



