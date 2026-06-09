Frio aumenta procura por resistências de chuveiro e impulsiona vendas em Pelotas

O inverno ainda nem começou oficialmente, mas a queda das temperaturas já tem provocado mudanças na rotina dos moradores da Zona Sul. Uma delas aparece diretamente no comércio: a procura por resistências elétricas para chuveiros aumentou com a chegada dos dias mais frios.
Em lojas de materiais elétricos e hidráulicos de Pelotas, o item se tornou um dos produtos mais procurados nas últimas semanas. Segundo comerciantes ouvidos pela reportagem, o crescimento na demanda pode chegar a 50% nesta época do ano.
Foi o caso do analista de sistemas Rodrigo Freitas, que precisou substituir a resistência do chuveiro logo após a chegada do frio.
— Queimou agora há pouco. Com esse frio, a gente acaba usando o chuveiro na potência máxima e às vezes acontece isso — conta.
Em uma ferragem da cidade, cerca de 50 clientes procuram resistências diariamente. Os preços variam entre R$ 35 e R$ 89, dependendo do modelo.
Segundo o vendedor Cladiomar Machado, o produto se torna um dos principais responsáveis pelo aumento nas vendas durante os meses mais frios.
— O pessoal gosta de banho bem quente. Nesta época, a resistência acaba sendo um produto sazonal, com crescimento significativo nas vendas — afirma.
Chuveiros também entram na lista de compras
Além das resistências, a procura por chuveiros novos também cresce com a aproximação do inverno.
Em uma loja especializada em materiais hidráulicos, a vendedora Emily Ferreira Mendes relata que muitos consumidores aproveitam a troca da resistência para avaliar as condições do equipamento.
— Sempre sai bastante resistência, mas também oferecemos outras opções. Muitas vezes o cliente já aproveita para trocar o chuveiro — explica.
Segundo ela, o aumento da temperatura da água durante os períodos frios contribui para o desgaste dos equipamentos.
— Nessa época, as pessoas costumam esquentar mais a água e isso acaba aumentando a procura por substituições — acrescenta.
Hábito comum pode reduzir vida útil
De acordo com especialistas, um costume bastante comum nos dias frios pode acelerar o desgaste da resistência elétrica.
Muitas pessoas reduzem ao máximo a abertura do registro para que a água saia mais quente. O problema é que a prática diminui a circulação de água ao redor da resistência, aumentando o risco de superaquecimento.
O eletricista Max Soares explica que o componente foi projetado para trabalhar submerso e refrigerado pela passagem constante da água.
— A resistência trabalha dentro d'água. Quando passa pouca água por ela, ocorre um desgaste maior e isso pode provocar a queima do componente — afirma.
A recomendação é abrir o registro normalmente ao ligar o chuveiro e apenas depois ajustar a vazão, evitando que a resistência opere por longos períodos com pouca circulação de água.
— Quanto mais água circula inicialmente, melhor para o funcionamento do sistema. Isso ajuda a preservar a resistência e aumenta a vida útil do equipamento — orienta.
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