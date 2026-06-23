Formação profissional certifica 65 jovens em Rio Grande

Formandos concluíram os cursos de Serviços Administrativos, Auxiliar de Recursos Humanos, Planificação, Informática Fundamental e Manicure. Laura Cosme / Grupo RBS

Na tarde desta terça-feira (23), 65 alunos receberam os certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes oferecidos pelo pelo Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar), em Rio Grande.

A cerimônia reuniu estudantes, familiares, educadores e representantes de instituições parceiras para celebrar o encerramento de mais uma etapa de formação voltada à qualificação profissional e ao desenvolvimento social da juventude.

Os formandos concluíram os cursos de Serviços Administrativos, Auxiliar de Recursos Humanos, Planificação, Informática Fundamental e Manicure.

As capacitações são destinadas a jovens de 14 a 23 anos em situação de vulnerabilidade social e são realizadas no contraturno escolar.

Com carga horária de 240 horas, os cursos integram a proposta de preparar os participantes para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que promovem a formação cidadã.

Segundo o coordenador pedagógico do CCMar, Guy Barcellos, a iniciativa busca oferecer à comunidade profissionais qualificados e formados a partir de uma perspectiva humanista.

— Esta solenidade marca a relevância desses cursos, que não apenas promovem conhecimentos técnicos, mas também contribuem para a construção de projetos de vida. Trata-se de um processo emancipatório, que alia formação profissional a uma compreensão crítica do mundo, fortalecendo o protagonismo juvenil — afirmou.

De acordo com Barcellos, a formação desenvolvida pelo programa é pautada em princípios como direitos humanos, saúde pública, alfabetização científica e educação ambiental.

O fundador do CCMar, Lauro Barcellos, destacou a satisfação em acompanhar a trajetória do projeto e os resultados alcançados pelos jovens participantes.

— É uma satisfação indescritível ver que, ao longo de quase duas décadas, o CCMar acompanhou a evolução da sociedade, conectando-se com as novas demandas do mundo, mas sem nunca perder o rumo da sua missão primordial: a humanização, o acolhimento, a alegria e a disciplina — ressaltou.

A edição dos cursos contou com a parceria da empresa Transpetro, responsável por viabilizar parte do custeio das atividades. Durante a cerimônia, o presidente da companhia, Sergio Bacci, esteve presente e confirmou a destinação de novos recursos para a continuidade do projeto no próximo ano.