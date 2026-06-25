Feira de genética animal cresce e reunirá 249 animais e 49 expositores em Pelotas

Evento acontece na Associação Rural de Pelotas entre 1º e 4 de julho. Leandro Vieira / Divulgação

A terceira edição da Feira Nacional da Genética (Fenagen) será realizada entre os dias 1º e 4 de julho, em Pelotas, com números superiores aos registrados no ano passado. A feira contará com 249 animais e 49 expositores, ante 212 exemplares e 38 participantes na edição de 2025.

Promovido pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), o evento ocorrerá no parque da Associação Rural de Pelotas e reunirá criadores, pesquisadores, técnicos e empresas ligadas ao agronegócio de diferentes regiões do país.

Segundo a organização, o crescimento na participação reforça a consolidação de uma iniciativa criada para difundir o uso da genética animal como ferramenta de aumento da produtividade no campo.

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A programação terá debates e atividades voltados a temas como inovação, tecnologia, alimentação, sanidade e eficiência produtiva, com foco na pecuária de corte e na pecuária leiteira.

De acordo com a ANC, a proposta é aproximar as ferramentas de seleção genética de produtores de diferentes perfis, desde pequenas propriedades até grandes sistemas de produção.

Avaliação prioriza desempenho dos rebanhos

Um dos diferenciais da Fenagen está no modelo de avaliação adotado durante a exposição.

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Ao contrário dos julgamentos tradicionais, que costumam priorizar aspectos morfológicos, a feira utiliza critérios relacionados ao potencial genético e à capacidade produtiva dos animais.

O sistema considera 60% de valorização genética e 40% de valorização fenotípica, buscando equilíbrio entre desempenho e características observáveis dos exemplares.

Entre os indicadores analisados estão o peso ao nascer, o ganho de peso na desmama, o desempenho ao sobreano e os resultados de ultrassonografia de carcaça, exame que permite avaliar atributos ligados à qualidade da carne, como área de olho de lombo, cobertura de gordura e marmoreio.

As avaliações também levam em conta as Diferenças Esperadas na Progênie (DEPs), índices utilizados para estimar quais características genéticas poderão ser transmitidas aos descendentes. Esses indicadores auxiliam produtores na seleção de animais com maior potencial para melhorar a qualidade e a produtividade dos rebanhos.



