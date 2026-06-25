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Feira de genética animal cresce e reunirá 249 animais e 49 expositores em Pelotas

Evento reúne criadores, pesquisadores e empresas para apresentar avanços da pecuária de corte e leite

Gabriel Veríssimo

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