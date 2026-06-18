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Escola de Pelotas cria álbum da Copa do Mundo e troca figurinhas por tampinhas recicláveis

Projeto envolve 149 alunos, incentiva a coleta de resíduos e transforma a paixão pelo futebol em uma ação de solidariedade e sustentabilidade

Tamires Brum

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