Escola de Pelotas cria álbum da Copa do Mundo e troca figurinhas por tampinhas recicláveis

Além de democratizar o acesso à brincadeira, o projeto também reforça conteúdos trabalhados pela escola sobre preservação ambiental. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Colecionar, trocar e completar um álbum de figurinhas é uma tradição que atravessa gerações em anos de Copa do Mundo. Em uma escola municipal de Pelotas, porém, a brincadeira ganhou um significado ainda maior.

Na Escola Municipal Frederico Ozanan, os alunos receberam um álbum criado pela própria instituição e passaram a trocar figurinhas por tampinhas plásticas destinadas à reciclagem. A iniciativa une futebol, educação ambiental, inclusão e solidariedade.

A ideia surgiu da professora de Educação Física Valéria Ribeiro, ao perceber que muitos estudantes não teriam condições de participar da tradicional corrida pelas figurinhas da Copa.

— Eu estava olhando na internet, vendo crianças brincando com os pais, colando figurinhas, essas coisas assim, e percebi que a maioria dos nossos alunos não teriam essa oportunidade. Então me veio a ideia de montar um álbum acessível para eles — conta.

Além de democratizar o acesso à brincadeira, o projeto também reforça conteúdos trabalhados pela escola sobre preservação ambiental.

A gente trabalha bastante aqui na escola a sustentabilidade e aí veio essa ideia de unir o útil ao agradável também VALÉRIA RIBEIRO Professora de Educação Física

O funcionamento é simples: a cada 10 tampinhas plásticas entregues, o estudante recebe um pacote de figurinhas.

Segundo Valéria, cada envelope contém entre 20 e 30 cromos.

— Em cada envelope tem em torno de 20, 30 figurinhas, e aí eles fazem essa troca à vontade — detalha.

A cada 10 tampinhas plásticas entregues, o estudante recebe um pacote de figurinhas. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Os álbuns foram distribuídos para os 149 alunos do primeiro ao quinto ano da escola. Cada exemplar conta com 141 figurinhas e cerca de 12 seleções de diferentes países.

A proposta também estimula a interação entre os estudantes, já que a troca de figurinhas se tornou parte da rotina nos recreios.

A estudante Ana Caroliny da Silva ainda está em busca das figurinhas que faltam para completar a coleção.

— Eu tenho uma sacolona de tampinha, eu vou trazer pra trocar — garante.

Projeto incentiva reciclagem

Após serem arrecadadas, as tampinhas são destinadas à Adote, projeto parceiro da escola que atua na coleta e encaminhamento de materiais recicláveis.

De acordo com a coordenadora da instituição, Margarete WeeGe, a iniciativa já faz parte de outras ações ambientais desenvolvidas pela comunidade escolar.

— Sempre incentivamos muito a parte do reciclado, reciclagem. Eles chegam pra gente em sala de aula e chegam pra gente ali na direção e perguntam: "eu posso trocar figurinha?", "quando vai ser?", "eu trouxe tampinhas!". É muito prazeroso. Para a gente é gratificante ver que eles têm essa solidariedade — diz.

Trocas acontecem dentro e fora da escola

Troca de figurinhas se tornou parte da rotina nos recreios. Jeferson Kickhofel / RBS TV

O estudante Thalysson Oliveira Ferreira, de 12 anos, foi o primeiro a completar o álbum.

Segundo ele, o desafio exigiu paciência e muitas trocas.

— Eu fui pegando os pacotinhos e fui trocando com a turma e lá na rua [...] Foi muito difícil de completar ele, demorou tempo — relata.

A movimentação ultrapassou os muros da escola e passou a envolver familiares, vizinhos e amigos dos estudantes.

— Se expandiu para a comunidade. Além deles trocarem no horário de recreio da escola, eles trocam também entre eles, vizinhos, porque a quantidade de figurinhas é limitada, justamente para que haja essa interação entre eles, essa troca. Eu até digo para eles que eles podem doar as figurinhas que já têm, com esse intuito da gente trabalhar essa coisa da solidariedade, para todo mundo ter também completo o álbum — destaca Valéria.



