Escola atingida por tornado em Pelotas deve reabrir no segundo semestre

Localizada na esquina das ruas Anchieta e Rafael Pinto Bandeira, em frente à Igreja da Luz, a escola passa por uma intervenção emergencial. Volmer Perez/Secom / Prefeitura de Pelotas

A obra de recuperação da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Bernardo de Souza, em Pelotas, já teve mais de 40% dos serviços executados cerca de um mês após o início dos trabalhos. A unidade teve a cobertura danificada pelo tornado que atingiu o município em fevereiro deste ano e segue fechada para reformas.

Localizada na esquina das ruas Anchieta e Rafael Pinto Bandeira, em frente à Igreja da Luz, a escola passa por uma intervenção emergencial coordenada pela Secretaria de Urbanismo (Seurb). O cronograma prevê três meses de execução, mas a prefeitura avalia que a retomada das atividades pode ocorrer já no segundo semestre, caso as condições climáticas continuem favoráveis.

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Segundo a administração municipal, a baixa incidência de chuva nas últimas semanas contribuiu para o avanço da obra.

— A empresa conseguiu avançar significativamente. Só desacelerou nos últimos dias devido ao aumento da chuva — afirmou o secretário de Urbanismo, Otávio Peres.

Os trabalhos começaram em 11 de maio. Até o momento, a empresa responsável já realizou a substituição das telhas, revisão da cobertura, recuperação de forros e pisos, além da instalação de calhas e rincões.

A reforma foi necessária após o tornado registrado em 12 de fevereiro provocar destelhamentos e infiltrações na estrutura da escola. O projeto prevê a instalação de um novo telhado, com características de isolamento térmico e acústico e manutenção simplificada.

O investimento é de R$ 572 mil, com execução da empresa AVS Projetos e Construções. Volmer Perez / Secom / Prefeitura de Pelotas

O investimento é de R$ 572 mil, com execução da empresa AVS Projetos e Construções.

As telhas retiradas que estiverem em boas condições serão destinadas ao banco de materiais da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil para uso em futuras situações de emergência.

Alunos foram redistribuídos

A Emei Bernardo de Souza atende 324 crianças de zero a cinco anos, incluindo turmas de berçário e maternal em turno integral.

Com a interdição do prédio, a prefeitura comprou vagas em escolas particulares e redistribuiu parte dos estudantes para outras unidades da rede municipal até a conclusão da reforma.



