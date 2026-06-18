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Entenda como os ventos fizeram a Lagoa dos Patos ultrapassar a cota de inundação em Rio Grande

Nível chegou a 85 centímetros no domingo, provocou alagamentos em áreas da cidade e voltou a recuar após a mudança nas condições meteorológicas

Laura Cosme

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