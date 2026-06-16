Embrapa seleciona produtores para cultivar nova variedade de batata-doce desenvolvida em Pelotas

Nova cultivar tem casca rosada, polpa amarela e maior resistência a pragas. Paulo Lanzeta / Embrapa / Divulgação

A Embrapa Clima Temperado, com sede em Pelotas, selecionou os primeiros 20 produtores autorizados a plantar a BRS Prenda, novo cultivar de batata-doce desenvolvido ao longo de uma década de pesquisas.

O edital, lançado no início de maio, disponibilizou 20 lotes — com 50 estacas de mudas cada — pelo valor de R$ 500 por lote, limitado a uma unidade por produtor.

A seleção foi restrita a produtores de mudas de batata-doce ou do grupo de olerícolas com inscrição ativa no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem) e sem pendências contratuais com a Embrapa.

Mesmo com a conclusão do edital, os selecionados ainda não retiraram o material para plantação. Segundo a Embrapa, para retirar os lotes os produtores precisam assinar um termo de compromisso com a empresa.

A nova variedade chega ao mercado atendendo a exigências como alta produtividade, resistência a pragas e maior capacidade de armazenamento.

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Produtividade de 50 toneladas por hectare

Com um ciclo de cultivo que varia entre 120 e 140 dias, a BRS Prenda pode produzir mais de dois quilos por planta. Em lavouras bem conduzidas, o volume representa cerca de 50 toneladas por hectare, além de apresentar maior resistência a doenças.

Voltada principalmente para o consumo de mesa, a cultivar possui casca rosada e polpa amarelo-intensa, características que ampliam seu potencial na gastronomia.

A variedade também passa por um processo de cura — que dura entre 10 e 16 dias —, responsável por intensificar o sabor, aumentar a doçura e melhorar a textura. Quando assada, o tempo médio de preparo é de cerca de 80 minutos a 200°C.

Lançamento no maior encontro do setor na América Latina

O lançamento oficial da BRS Prenda ocorre durante a 31ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), considerada o maior encontro do setor hortifrutícola na América Latina. O evento será realizado de 17 a 19 de junho, em Holambra (SP).

No estande da Embrapa Clima Temperado, além da nova batata-doce — que terá amostras e fôlderes explicativos disponíveis ao público —, será apresentado o portfólio de tecnologias da instituição voltadas para a produção de frutas e batatas.