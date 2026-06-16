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Embrapa seleciona produtores para cultivar nova variedade de batata-doce desenvolvida em Pelotas

Com ciclo de até 140 dias e foco na gastronomia, a BRS Prenda pode produzir 50 toneladas por hectare

Gabriel Veríssimo

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