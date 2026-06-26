Dragagem da Lagoa Mirim deve começar em até 30 dias

A intervenção ocorrerá entre Santa Vitória do Palmar e o Canal São Gonçalo, em Pelotas. Nauro Júnior / Agencia RBS

A Lagoa Mirim, localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai e conectada ao Canal São Gonçalo e ao sistema hidroviário da Lagoa dos Patos, deve começar a passar por uma nova etapa de recuperação da navegabilidade nas próximas semanas.

A dragagem de manutenção da hidrovia tem previsão de início em até 30 dias, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ter assinado a ordem de início nesta semana.

Conforme o órgão, o contrato prevê investimento de R$ 51,27 milhões e prazo de execução de 23 meses. Até então, a Lagoa Mirim não contava com um programa permanente de dragagem e sofre há anos com o assoreamento do canal.

Agora, a intervenção ocorrerá entre Santa Vitória do Palmar e o Canal São Gonçalo, em Pelotas, com o objetivo de restabelecer profundidade suficiente para a navegação durante todo o ano.

As obras consistem na retirada dos sedimentos acumulados no leito da hidrovia, processo necessário para evitar a perda de profundidade provocada pelo assoreamento. Sem essa manutenção, embarcações de maior porte ficam impedidas de navegar com segurança durante parte do ano.

Atualmente, a Lagoa Mirim não é considerada uma hidrovia comercialmente navegável devido à baixa profundidade do canal.

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A lagoa tem 240 quilômetros quadrados no território brasileiro, na divisa com o Uruguai, e abriga ecossistemas de várzea essenciais para a pesca, o transporte fluvial e a agricultura local.

Estratégica para o Porto de Rio Grande

Embora a navegação comercial seja limitada pelas condições atuais do canal, a lagoa continua sendo utilizada por pescadores artesanais e pequenas embarcações voltadas à atividade pesqueira e ao deslocamento local.

A dragagem não altera essa utilização, mas busca criar condições para que a hidrovia também possa receber embarcações de transporte de cargas de forma contínua.

Segundo a Portos RS, a melhoria da navegabilidade da Lagoa Mirim é considerada estratégica para o Porto de Rio Grande e permitiria o trânsito embarcações entre o interior do Estado e o porto marítimo, uma vez que reduziria o custo logístico do transporte de grãos, arroz beneficiado e outros produtos agropecuários do sul do Estado e de parte do Uruguai.

A estimativa do governo federal é de que essa integração poderia elevar em até 30% a movimentação de cargas no Porto de Rio Grande, ampliando sua competitividade nacional e internacional.

Projeto de concessão da hidrovia segue em fase de estudos e consulta pública

Enquanto a dragagem de manutenção começa a sair do papel, o projeto de concessão da Hidrovia da Lagoa Mirim ainda permanece em fase de estruturação pelo governo federal.

Atualmente, o empreendimento passa pela etapa de análise e revisão dos estudos técnicos e depende da realização da consulta pública e da avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU) antes da publicação do edital de concessão.

A modelagem foi reformulada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e passou a integrar o Sistema Aquaviário Integrado do Sul e Lagoa Mirim (Saip Sul-Mirim), que reúne, em um único projeto, aproximadamente 140 quilômetros de canais de navegação e os acessos aquaviários aos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além de trechos das hidrovias da Lagoa dos Patos, Lago Guaíba e dos rios Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí.

A nova estratégia substitui a concessão isolada da Lagoa Mirim e poderá resultar na primeira concessão hidroviária do país. O contrato prevê cerca de R$ 134 milhões em investimentos ao longo de 15 anos para manutenção permanente dos canais, melhorias na infraestrutura e aumento da eficiência logística do sistema hidroviário gaúcho.

Entre 1º de julho e 15 de agosto, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) receberá contribuições da sociedade por meio de consulta pública, etapa que antecede a análise final do projeto pelo TCU e a publicação do edital de concessão.