Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), floriculturas de Pelotas registram aumento na procura por presentes tradicionais da data. As rosas continuam liderando as vendas, mas os girassóis também vêm conquistando espaço entre os consumidores por permitirem arranjos mais acessíveis.
A expectativa do setor é de crescimento nas vendas. Para atender à demanda, comerciantes reforçaram os estoques e ampliaram a produção de buquês e arranjos.
Segundo lojistas, o período concentra uma sequência de datas importantes para o segmento, que começou em março, com o Dia Internacional da Mulher, passou pelo Dia das Mães e pelo Mês das Noivas, chegando agora ao Dia dos Namorados.
Rosas seguem na liderança
A empresária Luana Moura, proprietária de uma floricultura, afirma que os consumidores têm buscado alternativas para equilibrar romantismo e orçamento.
— O pessoal tem gostado bastante de fazer uma combinação de arranjos com rosas e girassóis justamente porque as rosas por elas serem importadas, o valor acaba sendo um pouco mais alto e o girassol tem um pouquinho menos custo, então esse arranjo, a combinação fica muito linda e a gente consegue agregar um valor bem legal.
As opções disponíveis variam conforme o orçamento. Há desde rosas unitárias, comercializadas a partir de R$ 34, até arranjos mais elaborados, acompanhados de pelúcias e chocolates, com preços a partir de R$ 80.
Expectativa de crescimento
O aumento da procura também reforça o otimismo dos comerciantes para a data.
— Comparado ao ano passado, a gente espera ter uma suba de 5% a 10% de números de vendas e em quantidade de rosa a gente espera ter mais ou menos uns 15% a mais. A gente espera que esse ano seja bem melhor que o ano passado.
Segundo comerciantes do setor, a alta demanda faz com que as rosas estejam entre os produtos mais procurados e também entre os primeiros a se esgotar. Por isso, a orientação para quem pretende presentear é antecipar as encomendas para garantir disponibilidade e variedade de opções.