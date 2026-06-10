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Dia dos Namorados aquece procura e impulsiona vendas em floriculturas de Pelotas

Rosas seguem como as preferidas para presentear, mas combinações com girassóis ganham espaço por oferecerem melhor custo-benefício

Stéfane Costa

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