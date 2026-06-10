Rosas são as flores mais procuradas nas floriculturas. Stéfane Costa / RBS TV

Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta-feira (12), floriculturas de Pelotas registram aumento na procura por presentes tradicionais da data. As rosas continuam liderando as vendas, mas os girassóis também vêm conquistando espaço entre os consumidores por permitirem arranjos mais acessíveis.

A expectativa do setor é de crescimento nas vendas. Para atender à demanda, comerciantes reforçaram os estoques e ampliaram a produção de buquês e arranjos.

Segundo lojistas, o período concentra uma sequência de datas importantes para o segmento, que começou em março, com o Dia Internacional da Mulher, passou pelo Dia das Mães e pelo Mês das Noivas, chegando agora ao Dia dos Namorados.

Leia Mais Presente de Dia dos Namorados: 10 ideias criativas para surpreender sua namorada

Rosas seguem na liderança

A empresária Luana Moura, proprietária de uma floricultura, afirma que os consumidores têm buscado alternativas para equilibrar romantismo e orçamento.

— O pessoal tem gostado bastante de fazer uma combinação de arranjos com rosas e girassóis justamente porque as rosas por elas serem importadas, o valor acaba sendo um pouco mais alto e o girassol tem um pouquinho menos custo, então esse arranjo, a combinação fica muito linda e a gente consegue agregar um valor bem legal.

Arranjos são procurados por equilibrar romantismo e orçamento. Stéfane Costa / RBS TV

As opções disponíveis variam conforme o orçamento. Há desde rosas unitárias, comercializadas a partir de R$ 34, até arranjos mais elaborados, acompanhados de pelúcias e chocolates, com preços a partir de R$ 80.

Expectativa de crescimento

O aumento da procura também reforça o otimismo dos comerciantes para a data.

— Comparado ao ano passado, a gente espera ter uma suba de 5% a 10% de números de vendas e em quantidade de rosa a gente espera ter mais ou menos uns 15% a mais. A gente espera que esse ano seja bem melhor que o ano passado.