Defesa Civil mantém monitoramento após Lagoa dos Patos voltar a ficar abaixo da cota de inundação

Elevação provocou o avanço da água sobre trechos das ruas Lagoa Azul e Marechal Deodoro, no bairro Cidade Nova. Divulgação / Defesa Civil

Após ultrapassar a cota de inundação e provocar alagamentos pontuais em áreas do bairro Cidade Nova no domingo (14), a Lagoa dos Patos voltou a ficar em nível considerado normal em Rio Grande.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil do município, Anderson Montiel, a medição mais recente apontava cerca de 62 centímetros na manhã desta segunda-feira (15), abaixo da cota de inundação, que é de 80 centímetros.

— O potencial de risco é baixo, porque não temos elementos que indiquem danos maiores — afirmou Montiel.

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No início da noite de domingo, a Lagoa dos Patos chegou a atingir 85 centímetros, ultrapassando em cinco centímetros a cota de inundação. A elevação provocou o avanço da água sobre trechos das ruas Lagoa Azul e Marechal Deodoro, no bairro Cidade Nova. Apesar disso, não houve necessidade de retirada de moradores.

Ainda durante a noite, o nível começou a recuar gradualmente. Às 22h, a medição já indicava 71,8 centímetros, abaixo do limite considerado crítico.

Segundo a Defesa Civil, a elevação registrada não teve relação direta com chuvas intensas ou com o fenômeno El Niño. O comportamento da lagoa está associado principalmente à ação dos ventos e à dinâmica de escoamento da água na região da Barra do Rio Grande, fatores que podem provocar represamento temporário e oscilações rápidas no nível da água.

Mesmo com a normalização, o órgão mantém acompanhamento permanente da situação.

— Estamos em constante monitoramento — destacou Montiel.

A Defesa Civil também segue observando áreas historicamente suscetíveis a alagamentos, como os bairros Cidade Nova, Navegantes e Mangueira, além de pontos próximos às ruas Henrique Pancada e Alberto Tôrres.

O recorde histórico recente da Lagoa dos Patos foi registrado durante a enchente de maio de 2024, quando o nível atingiu 218 centímetros em Rio Grande. Atualmente, segundo a Defesa Civil, não há indicativos de que a elevação observada no domingo possa evoluir para um cenário semelhante.



