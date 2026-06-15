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Defesa Civil mantém monitoramento após Lagoa dos Patos voltar a ficar abaixo da cota de inundação

Nível da água recuou para cerca de 62 centímetros em Rio Grande; órgão afirma que não há indicativos de danos maiores

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