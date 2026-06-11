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De rua fechada a telão em shopping: as opções para ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Cidades como Pelotas e Rio Grande terão arenas temáticas com painéis de LED e shows para o jogo deste sábado contra o Marrocos

Laura Cosme

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