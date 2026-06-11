De rua fechada a telão em shopping: as opções para ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos, deve movimentar bares, restaurantes e espaços de entretenimento em Pelotas e Rio Grande.
De olho no aumento da procura durante os jogos do Brasil, estabelecimentos da Zona Sul preparam programações especiais com transmissão em telões, música ao vivo, promoções e áreas temáticas para receber os torcedores.
A expectativa do setor é repetir o movimento registrado em grandes eventos esportivos, impulsionado pelo hábito de acompanhar as partidas em grupo, entre amigos e familiares.
Shopping Pelotas terá transmissão em telão
Em Pelotas, o Shopping Pelotas confirmou a transmissão dos jogos da fase de grupos da Seleção Brasileira em um telão instalado na Praça de Alimentação.
O público poderá acompanhar as partidas contra o Marrocos, neste sábado (13), e contra a Escócia, no dia 24 de junho.
Villa da Copa aposta em música e telão
Em Rio Grande, o Villa Padel House promove o evento Villa da Copa, com transmissão da partida, atrações musicais e estrutura voltada aos torcedores.
A programação começa às 14h. Às 15h, sobe ao palco o cantor Guigo Carrir. Na sequência, o Pagode do Dudu comanda o esquenta para o jogo, com participações de Sambavox, Taís Carolina e Grupo GPC. Após a partida, a programação segue com o Bloco Vamo Pra Cima.
Segundo o proprietário do espaço, Bruno Mendes, a proposta é oferecer uma experiência voltada para toda a família.
— Será um dia de entretenimento para toda a família, com música ao vivo, gastronomia, espaço kids e muita energia para torcer pela Seleção Brasileira — afirma.
O evento contará ainda com a presença dos influenciadores Nego Kau, Riege, Doga, Famoso G e Chris, de Porto Alegre.
Para a transmissão, foi montada uma estrutura com ambiente coberto e climatizado, além de painel de LED 4K. A expectativa inicial é receber cerca de 480 pessoas.
"Clima de estádio dentro do Museu"
Outro espaço que aposta na Copa é o Puga Cápsula, localizado no complexo da Nova Rheingantz.
Durante o torneio, o empreendimento montará a Arena Puga, com telão de LED instalado no corredor principal do espaço. A transmissão será gratuita para o público que estiver no gastrobar.
Além dos jogos, a programação contará com pintura temática, mesa de pebolim e cardápio inspirado nos países participantes da Copa.
Nos jogos da Seleção Brasileira dos dias 13 e 19 de junho, o espaço promoverá eventos especiais no prédio do museu, com ingressos limitados.
— A ideia é criar um clima de estádio dentro do museu. Queremos que as pessoas tenham uma experiência diferente para torcer pelo hexa, reunindo entretenimento, gastronomia e a história do patrimônio onde estamos instalados — explica o sócio do empreendimento, Matheus Souza.
A capacidade prevista para os eventos é de até 450 pessoas.
Programação no Cassino
No Balneário Cassino, o Puga Cassino também terá programação especial para os jogos do Brasil.
O espaço contará com dois telões, gastronomia inspirada no cardápio do Puga Cápsula e 12 torneiras de chope. A rua em frente ao estabelecimento será fechada para ampliar a área destinada ao público.
— Tivemos a nossa primeira experiência de evento há quatro anos e foi um marco positivo na história do Puga, com a rua cheia e muita energia. Acreditamos que o sucesso será igual ou superior nesta Copa — afirma Matheus.
Após a partida deste sábado, o público poderá acompanhar show do Grupo Pra Climatizar. Já no jogo do dia 19, a animação antes da bola rolar ficará por conta da banda Zion Trem.
A expectativa é reunir cerca de 300 pessoas nos eventos voltados aos jogos da Seleção Brasileira.
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