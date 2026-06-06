Corpo de mulher é encontrado na Lagoa dos Patos, em São José do Norte

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender a ocorrência e realizar o resgate. Imagem cedida / Rádio Norte FM/TV Clube

O corpo de uma mulher de 55 anos foi encontrado na manhã deste sábado (6) na Lagoa dos Patos, próximo à Rua Marechal Deodoro, na região central de São José do Norte.

Segundo a Polícia Civil, a vítima não possuía sinais de violência aparente. O nome dela não foi informado pelas autoridades.

— As causas da morte vão ser apuradas. O corpo foi encaminhado a necropsia — afirma o delegado Ronaldo Coelho, responsável pelo caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para atender a ocorrência e realizar o resgate.

Conforme informações da corporação, o corpo não apresentava sinais de decomposição no momento em que foi localizado.

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