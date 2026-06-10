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Conheça o programa que leva projetos de extensão até escolas municipais de Pelotas

Iniciativa retornará após interrupção em 2025 e terá 95 ações disponíveis para a rede de ensino

Gabriel Veríssimo

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