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Conferência vai reunir municípios da Zona Sul para debater soluções conjuntas contra crise climática

Segunda edição da COPSul projeta a criação de um plano unificado entre os municípios para enfrentar eventos extremos e cheias

Joanna Manhago

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