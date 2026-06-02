Conferência vai reunir municípios da Zona Sul para debater soluções conjuntas contra crise climática

Ideia é criar projetos que possam solucionar problemas identificados na primeira edição do evento, em 2025. Joanna Manhago/Grupo RBS

Rio Grande e Pelotas recebem, entre os dias 24 e 26 de junho, a segunda edição da Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas e Sustentabilidade (COPSul). O encontro vai reunir universidades, institutos federais, prefeituras, pesquisadores e representantes da sociedade civil para debater propostas voltadas ao enfrentamento dos impactos climáticos na região.

Com programação dividida entre os dois municípios, o evento terá debates sobre transição energética, preservação ambiental, agricultura sustentável, infraestrutura urbana, recursos hídricos, desenvolvimento social e inovação.

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Segundo o secretário de Meio Ambiente de Rio Grande, Antonio Soler, a proposta desta edição é avançar da discussão para a construção de medidas concretas.

— Precisamos de políticas públicas, participação, recursos e base científica. A ideia é reunir toda essa base científica da Furg, UFPel e IFSul com a comunidade para discutir propostas que possam se transformar em políticas públicas — afirma.

Programação será dividida entre as duas cidades

A abertura está marcada para a noite de 24 de junho. No dia 25, as atividades ocorrem simultaneamente em Rio Grande e Pelotas, com debates distribuídos em diferentes eixos temáticos. O encerramento, em 26 de junho, terá a leitura da Carta do São Gonçalo, documento que reunirá propostas discutidas ao longo da conferência, além do lançamento do Comitê para o Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas.

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De acordo com Soler, um dos principais resultados da primeira edição foi a articulação regional criada entre diferentes instituições.

— O grande avanço é justamente essa articulação que nunca existiu em torno da questão climática. Conseguimos colocar na mesma mesa universidades, governos e sociedade civil para responder o que podemos fazer diante da emergência climática — diz.

Consulta pública vai reunir sugestões da comunidade

Nos próximos dias, a organização deve abrir uma consulta pública para que moradores da região contribuam com sugestões para a elaboração da Carta do São Gonçalo.

O evento será gratuito e aberto ao público. A expectativa é reunir participantes de municípios como São José do Norte, Capão do Leão, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar, Chuí e Pedro Osório.

A programação completa ainda será divulgada pelos organizadores.

