Conferência no sul do Estado debate caminhos para enfrentar eventos climáticos extremos

Proposta é reunir conhecimento científico, participação popular e experiências dos municípios para subsidiar ações concretas. Julia Sassi / Secom Furg

Representantes das prefeituras de Rio Grande e Pelotas, universidades, institutos federais e organizações da sociedade civil participam, nesta quinta-feira (25), da 2ª Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas (COPSul), realizada entre os dois municípios.

O evento tem como objetivo construir propostas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas na região e orientar futuras políticas públicas voltadas à adaptação e à resiliência climática.

Ao longo da programação, os participantes debatem temas como segurança alimentar, resiliência urbana, preservação das áreas úmidas e os impactos dos eventos climáticos extremos sobre a região sul do Estado.

Segundo o secretário do Meio Ambiente de Rio Grande, Antônio Soler, a conferência busca aproximar as decisões globais sobre o clima da realidade local.

— A ideia central deste evento é ser um movimento permanente para que as decisões da COP30 aconteçam nos territórios aqui do Pampa, na nossa zona de banhados — afirma.

De acordo com Soler, as discussões realizadas durante a conferência servirão de base para a formulação de políticas públicas climáticas nos próximos anos. A proposta é reunir conhecimento científico, participação popular e experiências dos municípios para subsidiar ações concretas.

— É justamente ter a ciência do nosso lado para pautar a política do clima e ter a população envolvida para que a gente construa essa política em conjunto. Esse será o substrato para que possamos fazer políticas públicas — complementa.

Preservação das áreas úmidas está entre os temas centrais

Um dos principais temas debatidos durante a conferência é a preservação dos ecossistemas que caracterizam a região.

Rio Grande e Pelotas estão inseridas em uma extensa área formada por banhados, lagoas e marismas, ambientes considerados estratégicos para a adaptação às mudanças climáticas e para a redução dos impactos de eventos extremos.

Segundo Soler, a manutenção dessas áreas é fundamental para a segurança ambiental dos municípios.

— O cuidado com esses espaços é fundamental para que eles continuem funcionando naturalmente como esponjas, absorvendo e armazenando água durante eventos extremos — explica.

Carta do São Gonçalo formalizará cooperação entre os municípios

Um dos principais encaminhamentos da 2ª Conferência do Sul sobre Mudanças Climáticas será a assinatura da Carta do São Gonçalo, prevista para esta sexta-feira (26), em Pelotas.

O documento reunirá compromissos assumidos por Rio Grande e Pelotas para a construção conjunta de políticas públicas voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas.

A proposta é transformar os debates realizados durante a conferência em ações permanentes, fortalecendo a cooperação entre os dois municípios em temas como adaptação climática, preservação ambiental e gestão de riscos.

— O São Gonçalo é o canal que nos une. São duas cidades inseridas no mesmo ambiente, em uma grande zona úmida, e que compartilham desafios ambientais semelhantes — afirma Soler.

Após a assinatura do documento, será criado um grupo de trabalho permanente para acompanhar os compromissos assumidos e elaborar novas propostas.

Programação desta sexta-feira (26)

Centro de Artes da UFPel (Auditório 2)

Rua Álvaro Chaves, 65, em Pelotas

Manhã

9h — Painel: Convergência dos Eixos Temáticos

Tarde