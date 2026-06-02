Comunidade da UFPel lamenta morte de estudante de Jornalismo

A morte foi confirmada pela família do acadêmico, que cursava o segundo ano da graduação. Reprodução / Arquivo Pessoal

A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) lamentou, por meio das redes sociais, a morte do estudante de Jornalismo Marco Lapolli Ayala, de 20 anos. Segundo o Centro de Letras e Comunicação (CLC) da universidade, a informação foi confirmada pela família do acadêmico, que cursava o quinto semestre do curso.

A notícia gerou manifestações de pesar entre colegas, professores e amigos, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e compartilhar mensagens de despedida ao estudante.

Fora da universidade, Marco Lapolli Ayala também construiu uma trajetória na dança. Bailarino, participou de festivais e apresentações na região, atividade pela qual era bastante conhecido entre amigos e integrantes da comunidade cultural.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada pela família.

— O Marco morreu dormindo. Não temos o laudo do IML ainda — afirma Álvaro Ayala, pai de Marco.

O estudante teria relatado dores intensas no peito e buscado atendimento médico dias antes de morrer. No entanto, as informações ainda são preliminares.