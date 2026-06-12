Como uma ONG criada na pandemia se tornou rede de apoio para famílias em Pelotas

Receita obtida com a venda de peças selecionadas será revertida para o custeio de despesas fixas. Divulgação / ONG Amigos do Coração

O que começou em 2020 como uma iniciativa emergencial durante a pandemia transformou-se em uma rede de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade em Pelotas. Seis anos após os primeiros atendimentos, realizados com marmitas servidas em caixas de leite e organizados na garagem de um voluntário, a ONG Amigos do Coração promove neste sábado (13) a edição de inverno do seu tradicional Brechó Solidário, principal fonte de arrecadação para manter as atividades da entidade.

O evento ocorre das 9h às 16h na sede da organização, localizada na Rua Bento Martins, nº 932-A.

Neste ano, para evitar filas durante a madrugada e a exposição ao frio, a ONG adotou um sistema de distribuição antecipada de fichas. A retirada pode ser feita presencialmente nesta quinta (11) e sexta-feira (12), das 15h às 17h, na sede da instituição, ou pelo perfil oficial do brechó no Instagram, das 17h às 19h.

Toda a arrecadação obtida com a venda de roupas, calçados e acessórios será destinada à manutenção da entidade, incluindo despesas como aluguel, água, energia elétrica e gás, além da compra de alimentos e itens que nem sempre chegam por meio de doações.

— O brechó é parte de um motor que impulsiona a execução do projeto. É o que subsidia as contas mais pesadas — afirma o voluntário Alexandre Quevedo.

Mais de 250 refeições por semana

Para manter as atividades, a instituição conta com cerca de 50 voluntários. Divulgação / ONG Amigos do Coração

Atualmente, a Amigos do Coração distribui cerca de 250 refeições por semana, sempre às quintas-feiras, além de prestar assistência a aproximadamente 50 famílias cadastradas com cestas básicas, roupas e kits de higiene.

O atendimento contempla moradores de bairros como Porto e Navegantes (Ceval), idosos, mulheres responsáveis pelo sustento familiar e pessoas em situação de rua.

— Já atendemos pessoas até do Capão do Leão, que atravessaram a cidade para conseguir pegar um rancho — relata Quevedo.

As famílias cadastradas recebem kits para levar para casa, enquanto as refeições destinadas à população em situação de rua são distribuídas na sede da ONG e em ações realizadas na região central da cidade, incluindo a Praça Coronel Pedro Osório.

Para manter as atividades, a instituição conta com cerca de 50 voluntários. Parte deles atua na preparação dos alimentos e das sobremesas, enquanto outros auxiliam na distribuição das refeições e nas ações sociais.

Acolhimento além da alimentação

ONG distribuí alimentação para moradores em situação de rua. Divulgação / ONG Amigos do Coração

Segundo os voluntários, o trabalho desenvolvido pela ONG vai além do combate à insegurança alimentar.

— Muitas das nossas voluntárias são mães e acolhem com um instinto materno sensacional. Elas ouvem, acolhem o que está sendo dito, o que muitas vezes eles não têm porque vivem sozinhos ou fora de casa. Quando chegam ali, recebem mais do que o alimento em si, recebem um alimento espiritual, para colocá-los de novo em um foco de importância — pontua Quevedo.

O voluntário destaca ainda o impacto da iniciativa para quem participa das ações.

— A gente acaba mais se servindo desse trabalho do que propriamente servindo aos irmãos que estão lá. É um trabalho gratificante porque traz a recompensa de realmente fazer algo pelo próximo. O mundo fica da porta para fora — resume.

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