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Como uma ONG criada na pandemia se tornou rede de apoio para famílias em Pelotas

"Amigos do Coração" realiza brechó beneficente para custear ações que incluem refeições, cestas básicas e acolhimento

Igor Islabão

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