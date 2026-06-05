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Combate à pesca ilegal é desafio para proteger renda de 4,2 mil famílias na Lagoa dos Patos

Mais de 104 toneladas de pescado e equipamentos foram apreendidos durante operações em meio ao período proibitivo das principais espécies

Laura Cosme

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