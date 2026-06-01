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Qualificação profissional
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Com curso para pilotagem de drone, Rio Grande abre inscrições para 145 vagas gratuitas em capacitações

Oportunidades priorizam desempregados e inscritos no CadÚnico; formação inclui ramos de soldagem, mecânica pesada e operação de empilhadeira

Joanna Manhago

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