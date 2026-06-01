Com curso para pilotagem de drone, Rio Grande abre inscrições para 145 vagas gratuitas em capacitações

Seleção prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou subocupadas. Heloisa Gamero / Agência RBS

Moradores de Rio Grande poderão se inscrever, a partir desta segunda-feira (1º), em um processo seletivo que oferece 145 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos. A iniciativa é da prefeitura de Rio Grande, em parceria com o governo do Estado, e terá aulas ministradas pelo Senai e pelo Sest/Senat.

As inscrições seguem até 7 de junho e devem ser feitas pela internet, no site do município. A seleção prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregadas ou subocupadas, com destaque para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). O edital também prevê a reserva de 50% das vagas para mulheres em cada grupo de classificação.

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Entre os cursos de qualificação profissional ofertados estão Operador de Empilhadeira, Soldagem MIG/MAG, Caldeireiro, Manutenção Predial, Formação Auxiliar de Mecânica a Diesel e Pilotagem e Legislação para Voo com Drones.

Segundo o superintendente de Economia do Mar de Rio Grande, William Gonçalves, as formações foram definidas a partir de um levantamento com setores de recursos humanos de empresas do município.

— Nós fizemos uma pesquisa com os RHs das empresas para identificar as principais demandas e onde havia falta de mão de obra. A partir disso, montamos os cursos pensando no distrito industrial, no polo naval e nas empresas instaladas em Rio Grande — afirma.

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De acordo com ele, parte das formações exigiu adequação do Estado para atender às necessidades locais.

— Muitos cursos ofertados inicialmente eram voltados para outras regiões. Nós construímos uma justificativa para trazer formações mais alinhadas à realidade de Rio Grande — diz.

Curso de drones entre as novidades

Entre as opções, uma das novidades é o curso de Pilotagem e Legislação para Voo com Drones, com 15 vagas. A proposta busca aproximar os participantes de áreas ligadas à tecnologia e a novas demandas do mercado de trabalho.

— A tecnologia está cada vez mais presente, tanto em atividades comerciais quanto no uso em lavouras. A gente quis trazer também essa modalidade — destaca William.

As formações terão atividades teóricas e práticas. No caso do curso de Soldagem MIG/MAG, a prefeitura negocia com o Senai o uso de uma carreta itinerante equipada para treinamento.

Bolsas podem chegar a R$ 1,5 mil

Além da qualificação gratuita, parte dos participantes poderá receber auxílio financeiro durante o curso. Conforme a prefeitura, alunos de cursos com mais de 40 horas podem ter direito a bolsas de até R$ 1,5 mil, conforme critérios do programa estadual.

A prioridade será para desempregados inscritos no CadÚnico e trabalhadores subocupados.

— Essas bolsas são importantes principalmente para quem está sem renda e precisa de apoio para frequentar as aulas — afirma o superintendente.

As cargas horárias variam entre 40 e 180 horas. Algumas formações exigem escolaridade mínima, como ensino fundamental completo ou matrícula a partir do 5º ou 6º ano.

Resultado em junho

O resultado final será divulgado em 17 de junho no site da prefeitura e no mural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar. Os selecionados deverão se matricular entre 18 e 25 de junho.

O início das aulas será definido após a conclusão do processo seletivo.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas entre 1º e 7 de junho pelo site da prefeitura de Rio Grande. Candidatos precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Quem não tiver acesso à internet poderá buscar atendimento presencial na Secretaria de Desenvolvimento, no antigo prédio do Senac, na esquina das ruas República do Líbano e Francisco Marques.



