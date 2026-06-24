Com chegada do inverno, Pelotas acolhe 218 pessoas em abrigos em apenas dois dias

Somente na noite de segunda-feira, 116 pessoas foram acolhidas. Tobias Bernardo / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

As baixas temperaturas registradas nos primeiros dias do inverno já provocaram aumento na procura por abrigos municipais em Pelotas. Desde o último domingo (21), quando começou oficialmente a estação, 218 pessoas foram acolhidas em estruturas mantidas pela prefeitura. Apenas na noite de segunda-feira (22), foram registrados 116 atendimentos.

O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e atende tanto pessoas em situação de rua quanto famílias em vulnerabilidade social.

Segundo dados do Cadastro Único, Pelotas possui atualmente 948 pessoas em situação de rua. De acordo com a secretária Roberta Melo, a demanda por acolhimento aumentou nas últimas semanas com a intensificação do frio na Região Sul.

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— Temos percebido um aumento na procura pela Casa de Passagem em decorrência do frio. Como as temperaturas mais baixas começaram nos últimos dias, entendemos que ainda pode haver crescimento na demanda por acolhimento — afirma.

Casa de Passagem pode ampliar capacidade

O principal espaço de acolhimento com dormitórios é a Casa de Passagem, que possui capacidade para receber até 100 pessoas por noite, podendo ser ampliada para 130 vagas em situações de maior demanda.

Já durante o dia, os atendimentos são realizados no Centro Pop, que não possui limite de acolhimentos.

O acesso aos serviços ocorre de duas formas: por procura espontânea ou por meio das equipes de abordagem social, que realizam rondas pelas ruas da cidade.

As pessoas que aceitam o acolhimento são encaminhadas para a Casa de Passagem ou para o Centro Pop. Já aquelas que optam por permanecer em vias públicas recebem cobertores e orientações das equipes.

Rondas são reforçadas

Com a chegada do frio intenso, a prefeitura comunicou que ampliou o número de equipes e reforçou as abordagens noturnas.

As rondas ocorrem diariamente a partir das 19h e não possuem horário definido para encerramento, permanecendo nas ruas enquanto houver necessidade de atendimento.

Campanha do Agasalho até agosto

A Secretaria de Assistência Social também mantém a Campanha do Agasalho, que segue até o dia 15 de agosto.

Segundo a pasta, a maior parte das doações recebidas está em boas condições de uso. Neste momento, a principal necessidade é por roupas masculinas e calçados.

Além do acolhimento, o município também oferece alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem procura atendimento no Centro Pop é encaminhado pelas equipes ao Restaurante Popular.



