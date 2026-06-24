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Com chegada do inverno, Pelotas acolhe 218 pessoas em abrigos em apenas dois dias

Procura por acolhimento aumentou após queda nas temperaturas; município reforçou equipes e abordagens noturnas

Gabriel Veríssimo

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