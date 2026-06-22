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Com a chegada do inverno, Parque da Baronesa adota novo horário de funcionamento

Após funcionar até as 21h durante os meses mais quentes, principal área de lazer da cidade retoma horário tradicional a partir desta segunda-feira (22)

Igor Islabão

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