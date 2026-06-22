Com a chegada do inverno, Parque da Baronesa adota novo horário de funcionamento

O Parque da Baronesa, em Pelotas, passa a operar em novo horário a partir desta segunda-feira (22). Com a chegada do inverno e a redução do período de luz natural ao longo do dia, o espaço volta a fechar os portões às 19h. A abertura segue ocorrendo diariamente às 7h.
Desde o início do ano, o parque funcionava em horário estendido, permanecendo aberto até as 21h. A ampliação foi possível após a instalação de um novo sistema de iluminação externa pela prefeitura.
Segundo a Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA), o horário ampliado contribuiu para aumentar a presença de frequentadores e a prática de atividades físicas no período noturno.
Com a mudança, usuários do parque devem ficar atentos ao retorno do horário tradicional adotado durante os meses mais frios.
Um dos principais espaços públicos de lazer de Pelotas, o Parque da Baronesa é utilizado para caminhadas, corridas, atividades ao ar livre, convivência e contato com a natureza.
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