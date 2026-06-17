Rio Grande amplia rede de esgoto e corre para atingir meta de 90% de cobertura até 2033

A cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Rio Grande passou de 34% para 39% entre 2024 e junho de 2026. O avanço representa mais seis mil moradores atendidos pelo sistema e integra a corrida do município para cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento, que determina que 90% da população brasileira tenha acesso ao serviço até 2033.

Segundo a Corsan/Aegea, responsável pela operação no município, foram implantados 34 quilômetros de novas redes coletoras e realizadas 2.459 ligações domiciliares no período. A meta da concessionária é alcançar 40% de cobertura até o fim deste ano.

Para atingir a universalização, no entanto, ainda serão necessários investimentos estimados em R$ 395 milhões ao longo dos próximos anos.

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— É uma ação e um benefício coletivo. A falha em parte do sistema pode acarretar problemas maiores de poluição ao meio ambiente e de saúde pública — afirma o diretor institucional da Corsan, André Borges.

Obras avançam em bairros

Os principais avanços recentes ocorreram nos bairros Parque São Pedro, Miguel de Castro Moreira, Cidade Nova e Cidade de Águeda.

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As obras no Miguel de Castro Moreira já foram concluídas. Na Cidade Nova, os trabalhos atingiram 73% de execução e devem ser finalizados ainda em 2026. Já na Cidade de Águeda, a previsão é de conclusão no primeiro semestre de 2027.

De acordo com o coordenador operacional da Corsan, David Carvalho, as características geográficas de Rio Grande exigem soluções específicas durante a execução das obras.

A cidade tem a particularidade de lençol freático aflorado e solo arenoso, o que requer rebaixamento do lençol e cuidados adicionais durante a execução para evitar recalques DAVID CARVALHO Coordenador operacional da Corsan

A expectativa da companhia é implantar cerca de 250 quilômetros adicionais de redes coletoras até 2033.

Parque São Pedro passa a ter cobertura integral

Entre os exemplos mais recentes da expansão está o Parque São Pedro, que passou a contar com cobertura total de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo a Corsan, a implantação da rede reduz riscos de contaminação ambiental e problemas relacionados à saúde pública, além de melhorar a infraestrutura urbana da região.

Rio Grande ampliou em 34 quilômetros a rede coletora de esgoto nos últimos dois anos e alcançou 39% de cobertura do serviço em 2026. Thaina Martins/RBS TV

— Temos bairros mais descentralizados que já contam com obras concluídas ou que serão contemplados. O Parque São Pedro é um exemplo de área que hoje está totalmente atendida pelo sistema — afirma Borges.

Água tratada chega ao Corredor do Mel após décadas

Enquanto parte da cidade avança na coleta de esgoto, algumas localidades ainda começam a receber serviços básicos de saneamento.

É o caso do Corredor do Mel, no bairro Senandes, onde moradores passaram décadas sem acesso à água tratada.

A implantação de aproximadamente cinco quilômetros de rede de distribuição beneficiará cerca de 250 moradores de 22 residências.

Antes da obra, muitas famílias dependiam de poços com alta concentração de ferro ou da captação de água da chuva.

Morador da região há quatro décadas, Nilton Roberto Lemos Ferreira relata as dificuldades enfrentadas.

— Foi difícil. A água era ruim, ferrujenta. Muitas vezes a gente precisava buscar água em outras propriedades para usar em casa. Agora está 100%. Faz uns 15 ou 20 dias que estamos usando a água da rede e mudou bastante — aponta.

Segundo ele, a água da chuva muitas vezes era a única alternativa para consumo.

— A gente tomava água da chuva mesmo. Essa água daqui não dava para usar porque era pura ferrugem. Agora está tudo limpinho, com caixa d'água e abastecimento regular — diz.

A chegada da rede foi resultado de uma mobilização organizada pelos próprios moradores.

Professora e moradora da localidade há 18 anos, Simone Silva participou das articulações junto à concessionária.

— Já tinham acontecido outras tentativas, mas no ano passado resolvemos começar um novo movimento. Fizemos abaixo-assinado, reunimos os moradores e fomos construindo o processo passo a passo — relata.

Segundo ela, o envolvimento coletivo foi determinante para o avanço da demanda.

— O que fez diferença foi que todo mundo caminhou junto. Não foi uma pessoa só. A comunidade se reuniu e cada um ajudou de alguma forma para que a água chegasse aqui — afirma.

Cassino terá nova estação de tratamento

Uma das próximas etapas da expansão do saneamento em Rio Grande está prevista para o Balneário Cassino.

Embora parte da localidade já seja atendida pelo sistema, menos da metade da população possui acesso à coleta e tratamento de esgoto.

Neste segundo semestre, a Corsan pretende iniciar a construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Distrito Industrial. A estrutura substituirá a função da atual estação do Cassino, que passará a operar como unidade de bombeamento.

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— A estação que hoje existe no Cassino passará a ser uma estação de bombeamento. Será construída uma nova estação de tratamento no Distrito Industrial, que vai receber toda a ampliação da rede do Cassino — explica Carvalho.

Além da nova ETE, estão previstos interceptores, emissários e a ampliação das redes domiciliares.

A expansão deverá alcançar áreas ainda sem cobertura, como a região do Querência e trechos próximos à ERS-734.

— A ideia é ampliar para a região do Querência e também para a saída da rodovia, a partir da implantação da nova estação de tratamento — acrescenta.

A conquista é resultado de uma mobilização iniciada pelos próprios moradores. Divulgação / Corsan

Impacto vai além da saúde pública

Os efeitos da ampliação do saneamento também são percebidos no mercado imobiliário e na atração de investimentos.

Segundo a Corsan, estudos indicam que imóveis localizados em áreas atendidas por coleta e tratamento de esgoto podem registrar valorização de até 30%.

— Temos estudos que demonstram a valorização dos imóveis após as obras de esgoto. Um imóvel que possui essa infraestrutura pode valer cerca de 30% mais do que outro que não possui — afirma Borges.

O diretor destaca ainda que a disponibilidade de saneamento é um dos fatores analisados por empresas interessadas em investir no município.

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— As empresas que querem se instalar precisam ter a garantia de que haverá coleta do esgoto gerado. Isso facilita a atração de novos investimentos para a cidade — reconhece.

A expectativa também é que a implantação das redes abra caminho para novas melhorias urbanas.

— Hoje ainda existem ruas sem pavimentação e drenagem. A expectativa é que, após a implantação das redes coletoras, essas melhorias também avancem, qualificando ainda mais a infraestrutura urbana do balneário — conclui Borges.



