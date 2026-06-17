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Rio Grande amplia rede de esgoto e corre para atingir meta de 90% de cobertura até 2033

Alcance passou de 34% para 39% em dois anos e Corsan ainda prevê investimentos de R$ 395 milhões no município

Laura Cosme

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