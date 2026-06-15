Cinco residências desabam às margens do Canal do Pepino, em Pelotas; veja vídeo

Cinco residências desabaram às margens do Canal do Pepino, no bairro São Gonçalo, em Pelotas, na tarde de sexta-feira (12). Segundo moradores, cerca de 16 pessoas, distribuídas em seis famílias, viviam no local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Milton Martins, as moradias estavam construídas em uma área considerada de risco. As estruturas remanescentes que apresentam comprometimento também deverão ser demolidas. Nesta segunda-feira (15), equipes atuavam na retirada dos destroços que caíram dentro do canal.

Segundo Martins, as famílias atingidas foram encaminhadas para um abrigo municipal pela Secretaria de Assistência Social. O município também pretende iniciar um processo de identificação e notificação de moradores que ocupam áreas de risco, começando pelas residências localizadas às margens do Canal do Pepino.

Seis famílias viviam no local, somando aproximadamente 16 pessoas. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

— Vamos fazer esse trabalho de identificação e de notificação, já que essas pessoas estão habitando uma área em desacordo com o Código de Posturas do município. O artigo 32 impede a construção de edificações a menos de 10 metros do eixo dos canais de macrodrenagem — afirma.

O secretário informou ainda que a prefeitura pretende ampliar o monitoramento dessas ocupações e adotar medidas preventivas diante de eventuais cenários de cheia.

— Esse processo de expansão nas áreas de risco aconteceu ao longo dos anos. Agora precisamos trabalhar em cima dessa realidade, identificando e notificando essas famílias — diz.

Segundo ele, o objetivo também é incluir os moradores no cadastro habitacional permanente do município, permitindo a participação em programas de habitação, como o Minha Casa, Minha Vida.

Moradores relatam perdas: "Perdi tudo"

Entre os atingidos está Daniel Coelho da Silva, que morava há mais de uma década em uma das casas que desabaram. Ele vivia no local com a mãe, a esposa e a filha.

— Eu estava trabalhando quando minha mãe me ligou apavorada, chorando, dizendo que tinha caído tudo. Não é fácil ver os móveis e tudo o que a gente conquistou indo embora. Agora estamos na casa do meu irmão e tentando entender o que vamos fazer — relata.

A família aguarda autorização para retirar os pertences que permaneceram entre os escombros.

— Eu perdi tudo. O pessoal da frente perdeu tudo também. Conseguimos retirar algumas coisas, mas ainda tem muita coisa lá. O problema é que agora a gente não tem lugar, não tem nada — desabafa.

A Defesa Civil segue monitorando a área e avaliando as condições das estruturas próximas ao canal.

