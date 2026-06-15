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Cinco residências desabam às margens do Canal do Pepino, em Pelotas; veja vídeo

Estruturas restantes serão demolidas pela Defesa Civil; famílias foram encaminhadas a abrigo municipal e ninguém ficou ferido

Gabriel Veríssimo

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