Geral

Mudança
Notícia

CEEE Equatorial adia para 2027 obra de subestação ao lado de prédio histórico em Pelotas

Obra de R$ 32,8 milhões deve ser retomada em janeiro do próximo ano e deve beneficiar 220 mil moradores

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS