Prédio histórico foi restaurado e já está em funcionamento. Divulgação / CEEE Equatorial

A construção da Subestação Pelotas 6, projeto que promete ampliar em 17% a capacidade de fornecimento de energia elétrica no município, teve seu cronograma alterado. A CEEE Equatorial confirmou que, embora as estruturas antigas e os galpões do local já tenham sido demolidos, o restante dos trabalhos foi postergado por uma "decisão estratégica" da distribuidora. A nova previsão é de que as obras sejam retomadas em janeiro de 2027.

O empreendimento da subestação conta com um investimento estimado em R$ 32,8 milhões e já possui a licença ambiental concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Quando concluída, a estrutura — que inclui uma linha de alta tensão de 138 kV com mais de nove quilômetros de extensão, seis novos alimentadores e um transformador de 33 MVA — deverá beneficiar diretamente mais de 220 mil moradores da região.

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Sede administrativa de R$ 5 milhões já foi inaugurada

Se a subestação de energia ficou para o próximo ano, a modernização da estrutura administrativa da companhia na Zona Sul já é uma realidade. A CEEE Equatorial inaugurou em maio a restauração de sua sede em Pelotas, localizada na Praça 20 de Setembro.

O prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico municipal, passou por uma revitalização que consumiu R$ 5 milhões em investimentos — completando, junto com a futura subestação, o aporte total de R$ 37,8 milhões previstos para o complexo.

A intervenção contemplou a restauração das fachadas principal e laterais, preservando a arquitetura original do edifício e adaptando o interior para os cerca de 130 colaboradores da unidade.

Aporte de R$ 73 milhões na região desde 2021

A modernização do prédio histórico faz parte de um montante ainda maior, de R$ 73 milhões, aplicados pela distribuidora no sistema elétrico de Pelotas desde 2021. De acordo com o balanço da empresa, o pacote de melhorias na infraestrutura urbana incluiu:

9.650 novos postes implantados.

novos postes implantados. 1.115 transformadores instalados.

transformadores instalados. 175 equipamentos de automação na rede.

equipamentos de automação na rede. 4.500 km de linhas de transmissão inspecionadas preventivamente.