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Amor sem barreiras
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Casamento coletivo oficializará a união de 52 casais no sul do Estado

Iniciativa do Tribunal de Justiça em parceria com a prefeitura chega à 31ª edição na cidade, garantindo inclusão e direitos para famílias em situação de vulnerabilidade social

Igor Islabão

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