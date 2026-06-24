Casamento coletivo oficializará a união de 52 casais no sul do Estado

Em Pelotas, 1.188 casais já formalizaram a união por meio de 30 edições do programa. Assessoria Prefeitura de Pelotas / divulgação

O sonho de oficializar o matrimônio vai se tornar realidade para 52 casais de Pelotas nesta quinta-feira (25). Às 20h, o Clube Brilhante será o palco da 31ª edição do casamento coletivo, iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) e da prefeitura.

O projeto, realizado no município desde 2000, busca desburocratizar o acesso ao registro civil e garantir proteção jurídica a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Para o juiz de direito e coordenador do programa Ronda da Cidadania na Comarca de Pelotas, Marcelo Malizia Cabral, a iniciativa vai além do ato simbólico.

– O objetivo desse projeto é levar cidadania, dignidade e proteção às famílias. A formalização perante a lei protege os cônjuges e a prole, assegurando direitos que muitas vezes são difíceis de provar em uniões estáveis informais – explica o magistrado.

Desde a criação do programa no município, 1.188 casais já formalizaram a união ao longo de 30 edições. A cerimônia deste ano tem caráter inclusivo: entre os participantes estão três casais homoafetivos, quatro pessoas com deficiência, uma mãe atípica, duas gestantes e um idoso.

Histórias de afeto e reencontro

As inscrições foram feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), aproximando o poder público de famílias em diferentes contextos. Segundo a assistente social Raquel Nebel, da Secretaria de Assistência Social (SAS), o processo revelou histórias de superação, incluindo casais que estiveram acolhidos em abrigos municipais durante as enchentes que atingiram o Estado em 2024.

O casamento coletivo funciona como uma ação integrada. Enquanto o Poder Judiciário, por meio dos cartórios de Registro Civil, garante a documentação de forma gratuita, a prefeitura e a comunidade local organizam a cerimônia.

O Clube Brilhante cedeu o espaço para a celebração e para a preparação dos noivos. A SAS disponibilizou 35 vestidos de noiva para empréstimo, e a loja Eduarda Noivas presta apoio voluntário nos ajustes e no camarim dos casais.



