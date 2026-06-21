Canhões do século XVIII serão restaurados após anos de exposição à maresia em São José do Norte

Expectativa é que o acervo restaurado retorne a São José do Norte até setembro. Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

Dois canhões do século XVIII que integram o acervo histórico de São José do Norte foram encaminhados a Pelotas para passar por um processo de restauração e conservação. As peças pertencem ao Museu do Combate Farroupilha de 16 de Julho de 1840 e deverão retornar ao município em setembro, após a conclusão dos trabalhos.

Além dos canhões, outros objetos históricos também seguiram para análise técnica no Laboratório Multidisciplinar de Investigação Arqueológica (Lamina), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Entre eles está uma baioneta encontrada durante as obras do Casarão do Saber e da Inovação.

Entre itens encaminhados para estudo também está uma baioneta encontrada durante as obras do Casarão do Saber e da Inovação. Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

O trabalho inclui identificação, catalogação, limpeza especializada, conservação e restauro das peças. Segundo a prefeitura de São José do Norte, todos os procedimentos serão realizados sem custos para o município.

Um dos canhões enviados para Pelotas integrava o Monumento ao Almirante Tamandaré e apresentava sinais avançados de corrosão provocados pela exposição prolongada à maresia e à umidade. A avaliação técnica apontou a necessidade de intervenção para evitar danos permanentes ao material.

De acordo com o coordenador do museu, Fernando Costamilan, parte do acervo permanece há décadas exposta às condições climáticas da região costeira, o que acelera o desgaste das estruturas metálicas.

— Muitas dessas peças permanecem expostas há décadas à ação da maresia, da umidade e do tempo. Este trabalho permitirá não apenas a recuperação física do acervo, mas também o aprofundamento dos estudos históricos e arqueológicos sobre essas peças — afirma.

Transporte do material foi realizado com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Divulgação / Prefeitura de São José do Norte

O transporte do material foi realizado com autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável pela fiscalização de bens culturais protegidos.

A expectativa é que o acervo restaurado retorne a São José do Norte até setembro e volte a ser exposto ao público durante as atividades da Semana Farroupilha de 2026.

Entenda a importância do acervo

O Museu do Combate Farroupilha de 16 de Julho de 1840 preserva objetos ligados à história da Revolução Farroupilha e aos confrontos ocorridos em São José do Norte durante o conflito. O município foi palco de uma das principais resistências legalistas do período e mantém parte desse patrimônio histórico sob guarda do museu.

A restauração das peças busca ampliar a vida útil do acervo e garantir sua preservação para pesquisadores, estudantes e visitantes.



