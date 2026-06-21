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Cadastro para castração gratuita de cães e gatos começa nesta segunda-feira no Fragata

Serviço do Castramóvel atende famílias inscritas no CadÚnico; cirurgias serão realizadas entre 6 e 10 de julho

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