Cadastro para castração gratuita de cães e gatos começa nesta segunda-feira no Fragata

O cadastro para castrações gratuitas de cães e gatos no bairro Fragata, em Pelotas, começa nesta segunda-feira (22). O atendimento será voltado a tutores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
As inscrições ocorrem das 8h às 13h30, na Associação das Vilas Reunidas do Fragata (Fraget), na rua Jornalista Carlos Andrade, 260-A, em frente à UBS do bairro.
Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de inscrição no CadÚnico.
As cirurgias estão previstas para ocorrer entre os dias 6 e 10 de julho, no mesmo local do cadastramento, por meio do Castramóvel.
A ação faz parte das iniciativas de controle populacional de cães e gatos no município, com foco na redução do abandono e na prevenção de doenças.
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