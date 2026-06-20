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Banho especial prepara pinguins atingidos por óleo para retorno ao mar

Etapa de limpeza é fundamental para recuperar a impermeabilização das penas e garantir a sobrevivência dos pinguins após a soltura

Tamires Brum

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Laura Cosme

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