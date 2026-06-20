Banho especial prepara pinguins atingidos por óleo para retorno ao mar

Os 18 pinguins encontrados cobertos de óleo entre as praias do Cassino e do Hermenegildo deram mais um passo rumo ao retorno à natureza.
Após dias de alimentação, hidratação e estabilização no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram-Furg), os animais começaram a passar pelo processo de despetrolização, uma das etapas mais importantes da reabilitação.
A limpeza remove o óleo acumulado nas penas e prepara os pinguins para a fase de realinhamento da plumagem, condição essencial para que consigam voltar a viver em ambiente natural.
Segundo a coordenadora do Cram-Furg, Paula Canabarro, o procedimento exige técnica e atenção para evitar danos aos animais.
— É um momento muito importante da recuperação. Estamos removendo o óleo do corpo desses animais para que eles possam seguir para a próxima etapa, que é o realinhamento das penas e, posteriormente, o retorno à natureza — afirma.
A lavagem é feita com água aquecida entre 38°C e 40°C e detergente específico. Em seguida, os animais passam por enxágue, hidratação, medicação e secagem com auxílio de secadores industriais.
O processo completo dura cerca de 30 minutos para cada pinguim. Depois, eles permanecem sob monitoramento por aproximadamente 15 dias até estarem aptos para a soltura.
A origem do óleo que atingiu os pinguins ainda não foi identificada. Amostras da substância foram coletadas pelas equipes e serão analisadas para auxiliar na investigação sobre a procedência da contaminação.
— Os pinguins são indicadores de que existe óleo no mar. Nós não sabemos a origem dessa mancha nem onde ela está localizada, mas existe a possibilidade de recebermos mais animais ao longo das próximas semanas — enfatiza Paula Canabarro.