Banho especial prepara pinguins atingidos por óleo para retorno ao mar

Os 18 pinguins encontrados cobertos de óleo entre as praias do Cassino e do Hermenegildo deram mais um passo rumo ao retorno à natureza.

Após dias de alimentação, hidratação e estabilização no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram-Furg), os animais começaram a passar pelo processo de despetrolização, uma das etapas mais importantes da reabilitação.

A limpeza remove o óleo acumulado nas penas e prepara os pinguins para a fase de realinhamento da plumagem, condição essencial para que consigam voltar a viver em ambiente natural.

Segundo a coordenadora do Cram-Furg, Paula Canabarro, o procedimento exige técnica e atenção para evitar danos aos animais.

— É um momento muito importante da recuperação. Estamos removendo o óleo do corpo desses animais para que eles possam seguir para a próxima etapa, que é o realinhamento das penas e, posteriormente, o retorno à natureza — afirma.

A lavagem é feita com água aquecida entre 38°C e 40°C e detergente específico. Em seguida, os animais passam por enxágue, hidratação, medicação e secagem com auxílio de secadores industriais.

O processo completo dura cerca de 30 minutos para cada pinguim. Depois, eles permanecem sob monitoramento por aproximadamente 15 dias até estarem aptos para a soltura.

Processo de despetrolização utiliza água aquecida e detergente para limpar a plumagem dos animais. Pierre Schlee / Grupo RBS

A origem do óleo que atingiu os pinguins ainda não foi identificada. Amostras da substância foram coletadas pelas equipes e serão analisadas para auxiliar na investigação sobre a procedência da contaminação.