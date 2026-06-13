Bagé reduz racionamento de água para 12 horas após chuva

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) anunciou neste sábado (13) que irá reduzir o racionamento de água para 12 horas diárias. A medida de controle hídrico havia sido ampliada para 18 horas diárias no último dia 5.
Segundo o Daeb, a ampliação no fornecimento de água foi possível após o nível da Barragem da Sanga Rasa, principal reservatório da cidade, recuperar 2,65 metros após chover 120 milímetros nos últimos dias.
No começo da semana, a barragem estava 9,3 metros abaixo do nível normal. Neste sábado, a barragem subiu para 6,65 metros abaixo do nível. A Barragem do Piraí também melhorou significativamente. Passou de 3,80 metros negativos para 1,5 metro abaixo do normal.
Com as mudanças, o racionamento retorna para o esquema de 12 horas diárias a partir da madrugada deste domingo (14). O setor 1 será abastecido das 3h da manhã às 15h e o setor 2 das 15h às 3h.
Veja os bairros afetados pelo racionamento de água
- Setor 1: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.
- Setor 2: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Loteamento do Parque, Industrial I, Arredores, Balança, Prado Velho, Morgado Rosa, Habitar Brasil, Residenciais Moriá, Ebenezer, Adão Pedra, Dona França, Bela Vista e Santa Terezinha.
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