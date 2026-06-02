Bagé faz alerta após brasas mal apagadas destruírem sete contêineres de lixo

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Prejuízo financeiro com a queima de lixeiras públicas na Campanha faz município endurecer fiscalização e aplicar multas

Mariana Muza

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