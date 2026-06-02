Bagé faz alerta após brasas mal apagadas destruírem sete contêineres de lixo

Cada estrutura danificada tem um custo estimado de R$ 14 mil para reposição. Divulgação / Prefeitura de Bagé

O descarte inadequado de cinzas e brasas de fogões, lareiras e churrasqueiras tem provocado prejuízos e acendido um alerta em Bagé. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa (Semapa), pelo menos sete contêineres de lixo já foram danificados em decorrência desse tipo de ocorrência.

De acordo com a prefeitura, muitas vezes o material é descartado antes de estar completamente apagado e resfriado. As brasas, ainda em combustão, podem provocar incêndios nos contêineres e até mesmo nos caminhões utilizados na coleta de resíduos.

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Além dos danos materiais, a situação representa risco para trabalhadores da limpeza urbana e para a população.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, Tibério Bassi de Melo, orienta que os moradores aguardem o resfriamento total das cinzas antes de descartá-las.

— O correto é deixar tudo isso esfriar para depois colocar no lixo e dentro do contêiner. Se a pessoa quiser fazer a limpeza mais rapidamente, precisa ter certeza de que não existe nenhuma fagulha ou brasa, por menor que seja, porque isso pode causar um incêndio — afirma.

Descarte irregular pode gerar multa

Além dos prejuízos causados aos equipamentos públicos, o descarte inadequado de resíduos pode resultar em penalidades.

Multa prevista é de uma Unidade de Referência Padrão (URP), valor que atualmente corresponde a R$ 1.590. Divulgação / Prefeitura de Bagé

Segundo o secretário, a legislação municipal classifica a destinação irregular de resíduos sólidos como infração grave. A multa prevista é de uma Unidade de Referência Padrão (URP), valor que atualmente corresponde a R$ 1.590.

— Isso sem considerar o dano causado à empresa responsável pela coleta. Hoje, um contêiner novo custa cerca de R$ 14 mil — destaca.

População pode denunciar

A Semapa orienta que moradores denunciem casos de descarte irregular para auxiliar na fiscalização.