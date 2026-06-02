Bagé faz alerta após brasas mal apagadas destruírem sete contêineres de lixo

O descarte inadequado de cinzas e brasas de fogões, lareiras e churrasqueiras tem provocado prejuízos e acendido um alerta em Bagé. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa (Semapa), pelo menos sete contêineres de lixo já foram danificados em decorrência desse tipo de ocorrência.
De acordo com a prefeitura, muitas vezes o material é descartado antes de estar completamente apagado e resfriado. As brasas, ainda em combustão, podem provocar incêndios nos contêineres e até mesmo nos caminhões utilizados na coleta de resíduos.
Além dos danos materiais, a situação representa risco para trabalhadores da limpeza urbana e para a população.
O secretário municipal do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, Tibério Bassi de Melo, orienta que os moradores aguardem o resfriamento total das cinzas antes de descartá-las.
— O correto é deixar tudo isso esfriar para depois colocar no lixo e dentro do contêiner. Se a pessoa quiser fazer a limpeza mais rapidamente, precisa ter certeza de que não existe nenhuma fagulha ou brasa, por menor que seja, porque isso pode causar um incêndio — afirma.
Descarte irregular pode gerar multa
Além dos prejuízos causados aos equipamentos públicos, o descarte inadequado de resíduos pode resultar em penalidades.
Segundo o secretário, a legislação municipal classifica a destinação irregular de resíduos sólidos como infração grave. A multa prevista é de uma Unidade de Referência Padrão (URP), valor que atualmente corresponde a R$ 1.590.
— Isso sem considerar o dano causado à empresa responsável pela coleta. Hoje, um contêiner novo custa cerca de R$ 14 mil — destaca.
População pode denunciar
A Semapa orienta que moradores denunciem casos de descarte irregular para auxiliar na fiscalização.
Sempre que possível, as denúncias devem ser acompanhadas de fotos ou vídeos que ajudem na identificação dos responsáveis. O contato pode ser feito pelo telefone (53) 3242-1423.