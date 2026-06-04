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Tradição religiosa
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Até sete toneladas de serragem e meses de preparação: os bastidores dos tapetes de Corpus Christi em Pelotas

Confecção mobiliza cerca de 15 grupos desde março e ocupa seis quadras entre a Catedral São Francisco de Paula e a Praça Coronel Pedro Osório

Frederico Feijó

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