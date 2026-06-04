Até sete toneladas de serragem e meses de preparação: os bastidores dos tapetes de Corpus Christi em Pelotas

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Confecção mobiliza dezenas de voluntários no município. Thiago Bergmann / Divulgação

Quem observa os tapetes de Corpus Christi prontos dificilmente imagina a estrutura necessária para transformar toneladas de serragem em arte. Em Pelotas, a tradição que ocupa seis quadras do Centro da cidade mobiliza cerca de 15 grupos religiosos, consome entre seis e sete toneladas de serragem e começa a ser planejada meses antes da celebração.

Ao longo de aproximadamente 700 metros de extensão, os desenhos, com cerca de 1,8 metro de largura, ligam a Catedral São Francisco de Paula à Praça Coronel Pedro Osório e servem de caminho para a tradicional procissão de Corpus Christi.

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Segundo um dos organizadores da atividade, Thiago Bergmann, apenas a quadra em frente à Catedral utiliza cerca de 40 sacos de serragem. Em todo o percurso, a estimativa é de consumo entre 200 e 250 sacos do material.

— A gente fez uma conta de papel de pão aqui. São mais de 200 sacos de serragem. Isso representa algo entre seis e sete toneladas de material — explica.

Material vem de doações

Ao contrário do que muitos possam imaginar, a matéria-prima utilizada na confecção dos tapetes não é fornecida pela Arquidiocese. Cada grupo busca apoio junto a empresas da cidade para obter a serragem necessária para os desenhos.

A mobilização começa ainda no primeiro semestre.

— A gente conta muito com a ajuda de madeireiras e fábricas de móveis sob medida. Desde março e abril já começamos a procurar empresas para conseguir esse material doado — conta Bergmann.

Depois de recolhida, a serragem passa pelo processo de coloração.

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As cores que chamam a atenção de quem visita os tapetes são obtidas a partir da mistura de anilina com água quente ou etanol.

Segundo Bergmann, os dois métodos são utilizados pelos grupos, mas apresentam resultados diferentes.

— O etanol deixa as cores mais vivas. Já a água quente é uma alternativa mais barata. Cada grupo acaba escolhendo o método que considera mais adequado — afirma.

A anilina é adquirida de forma coletiva pelos participantes e distribuída conforme o tamanho dos espaços que cada grupo ficará responsável por decorar.

Cerca de 700 metros, entre a Catedral São Francisco de Paula e a Praça Coronel Pedro Osório, são ocupados pelos tapetes. Thiago Bergmann / Divulgação

Planejamento começa meses antes

Embora a montagem dos tapetes ocorra nas horas que antecedem a procissão, a preparação começa muito antes.

A definição dos temas e a divisão dos espaços entre os grupos iniciam ainda em março. A partir daí, começam os desenhos, a busca por materiais e a pintura da serragem.

— Tem grupos que já estão há mais de um mês pintando serragem para chegar neste momento. Ela precisa secar para ficar adequada para preencher os desenhos — explica.

Além do tema central da Eucaristia, cada trecho do tapete recebe elementos ligados a pastorais, movimentos e reflexões propostas pela Igreja Católica para o ano.

Os desenhos chegam praticamente prontos ao dia da montagem. O trabalho realizado na rua representa a etapa final de um processo que mobiliza dezenas de voluntários durante semanas.

— Já existe todo um planejamento dos desenhos. Cada grupo trabalha um tema específico e desenvolve o seu espaço a partir disso — resume Bergmann.



