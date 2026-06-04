Até sete toneladas de serragem e meses de preparação: os bastidores dos tapetes de Corpus Christi em Pelotas

Quem observa os tapetes de Corpus Christi prontos dificilmente imagina a estrutura necessária para transformar toneladas de serragem em arte. Em Pelotas, a tradição que ocupa seis quadras do Centro da cidade mobiliza cerca de 15 grupos religiosos, consome entre seis e sete toneladas de serragem e começa a ser planejada meses antes da celebração.
Ao longo de aproximadamente 700 metros de extensão, os desenhos, com cerca de 1,8 metro de largura, ligam a Catedral São Francisco de Paula à Praça Coronel Pedro Osório e servem de caminho para a tradicional procissão de Corpus Christi.
Segundo um dos organizadores da atividade, Thiago Bergmann, apenas a quadra em frente à Catedral utiliza cerca de 40 sacos de serragem. Em todo o percurso, a estimativa é de consumo entre 200 e 250 sacos do material.
— A gente fez uma conta de papel de pão aqui. São mais de 200 sacos de serragem. Isso representa algo entre seis e sete toneladas de material — explica.
Material vem de doações
Ao contrário do que muitos possam imaginar, a matéria-prima utilizada na confecção dos tapetes não é fornecida pela Arquidiocese. Cada grupo busca apoio junto a empresas da cidade para obter a serragem necessária para os desenhos.
A mobilização começa ainda no primeiro semestre.
— A gente conta muito com a ajuda de madeireiras e fábricas de móveis sob medida. Desde março e abril já começamos a procurar empresas para conseguir esse material doado — conta Bergmann.
Depois de recolhida, a serragem passa pelo processo de coloração.
As cores que chamam a atenção de quem visita os tapetes são obtidas a partir da mistura de anilina com água quente ou etanol.
Segundo Bergmann, os dois métodos são utilizados pelos grupos, mas apresentam resultados diferentes.
— O etanol deixa as cores mais vivas. Já a água quente é uma alternativa mais barata. Cada grupo acaba escolhendo o método que considera mais adequado — afirma.
A anilina é adquirida de forma coletiva pelos participantes e distribuída conforme o tamanho dos espaços que cada grupo ficará responsável por decorar.
Planejamento começa meses antes
Embora a montagem dos tapetes ocorra nas horas que antecedem a procissão, a preparação começa muito antes.
A definição dos temas e a divisão dos espaços entre os grupos iniciam ainda em março. A partir daí, começam os desenhos, a busca por materiais e a pintura da serragem.
— Tem grupos que já estão há mais de um mês pintando serragem para chegar neste momento. Ela precisa secar para ficar adequada para preencher os desenhos — explica.
Além do tema central da Eucaristia, cada trecho do tapete recebe elementos ligados a pastorais, movimentos e reflexões propostas pela Igreja Católica para o ano.
Os desenhos chegam praticamente prontos ao dia da montagem. O trabalho realizado na rua representa a etapa final de um processo que mobiliza dezenas de voluntários durante semanas.
— Já existe todo um planejamento dos desenhos. Cada grupo trabalha um tema específico e desenvolve o seu espaço a partir disso — resume Bergmann.
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