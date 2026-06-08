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Área de baixa pressão provoca chuva na Zona Sul; veja a previsão para os próximos dias

Alerta meteorológico abrange 13 municípios da metade sul gaúcha; instabilidade deve perder força ao longo da terça-feira

Gabriel Veríssimo

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