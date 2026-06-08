Área de baixa pressão provoca chuva na Zona Sul; veja a previsão para os próximos dias

CPPMet aponta que sistema favorece a formação de áreas de instabilidade. Felipe Valduga / Agencia RBS

O sul do Estado registra chuva nesta segunda-feira (8) devido à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o fenômeno favorece a formação de áreas de instabilidade e o transporte de umidade do oceano para a região.

As condições já provocam precipitações desde a madrugada, com intensidade predominantemente fraca e, em alguns pontos, moderada.

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Em Pelotas, a previsão para esta segunda-feira é de céu nublado com pancadas de chuva fraca, sem expectativa de granizo ou trovoadas, conforme o CPPMet. A temperatura máxima deve chegar a 16°C.

De acordo com o centro meteorológico, a tendência é que esse cenário de instabilidade se mantenha ao longo do dia. Apesar da chuva, não há previsão de aumento significativo na intensidade dos ventos associado ao sistema.

Como fica o tempo nos próximos dias

Na terça-feira (9), a área de baixa pressão deverá se deslocar para o Oceano Atlântico. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva fraca durante a madrugada, mas a expectativa é de melhora gradual das condições meteorológicas ao longo da manhã, com a entrada de uma massa de ar mais seco.

Em Pelotas, o dia deve começar com muitas nuvens e chuva fraca, passando para períodos de melhoria ao longo da tarde. A temperatura máxima será de 17°C, enquanto a mínima deve ocorrer à noite, com 10°C.

A quarta-feira (10) deverá ter predomínio de sol entre nuvens, com possibilidade de nevoeiro durante a madrugada e o início da manhã. Os termômetros devem variar entre 9°C e 17°C.

Já na quinta-feira (11), o tempo voltará a apresentar instabilidade. A previsão indica céu nublado, com aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuva à noite. Também há previsão de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. As temperaturas devem oscilar entre 10°C e 17°C.

Aviso meteorológico

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico para o sul do Brasil com validade até as 18h desta segunda-feira. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas.

Segundo o órgão, o risco é considerado baixo para ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Ao todo, 13 municípios da Zona Sul estão incluídos na área de atenção: Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Canguçu, Cristal, Dom Feliciano, Morro Redondo, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu.

A 4ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil classifica a situação como de perigo potencial para a região sul do Estado.



