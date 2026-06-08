Após sete anos sem registros, pinguins cobertos por óleo voltam a mobilizar centro de recuperação em Rio Grande

Após sete anos sem registrar casos semelhantes, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), em Rio Grande, voltou a receber pinguins contaminados por óleo. Ao longo da última semana, 18 aves foram resgatadas em diferentes pontos do litoral gaúcho e encaminhadas para atendimento no local.

Os animais foram encontrados debilitados, com sinais de hipotermia, desidratação e anemia, além de apresentarem grande quantidade de óleo aderida às penas.

Os animais foram encontrados debilitados, com sinais de hipotermia, desidratação e anemia. Gabriel Belfagger / Agencia RBS

Vinculado ao Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), o CRAM é responsável pelo resgate, atendimento e reabilitação da fauna marinha encontrada em situação de risco no litoral sul do Estado. Atualmente, a estrutura abriga 35 animais, entre pinguins, lobos-marinhos, leão-marinho, tartarugas e aves oceânicas.

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Segundo a coordenadora técnica do CRAM, Paula Canabarro, os pinguins chegaram após serem encontrados encalhados em praias da região.

— Esses animais foram encontrados encalhados na praia. Estavam hipotérmicos, anêmicos e desidratados. Eles passam por um processo de estabilização para recompor sua condição de saúde e poder passar pelo processo de despetrolização — explica.

Processo de recuperação

Antes da remoção do óleo, as aves passam por uma etapa de recuperação clínica para que estejam aptas a suportar o tratamento.

Somente após a estabilização são submetidas ao processo de despetrolização, que envolve lavagem, remoção do óleo, enxágue e secagem das penas.

Além dos 18 animais contaminados, o centro também mantém outros cinco pinguins em recuperação por diferentes causas.

A expectativa da equipe é que novas aves possam chegar nas próximas semanas.

Origem da contaminação é investigada

A origem da substância que atingiu os animais ainda não foi identificada. Amostras do óleo foram coletadas e serão analisadas para auxiliar na investigação.

O reaparecimento de pinguins contaminados também acendeu um alerta entre os pesquisadores. Segundo Paula, a espécie funciona como um importante indicador ambiental.

— Os pinguins são indicadores de que tem óleo no mar. Nós não sabemos a origem dessa mancha nem onde ela está localizada, mas existe a possibilidade de recebermos mais animais ao longo das próximas semanas — afirma.

Protocolos incluem quarentena por gripe aviária

Dos 35 animais atualmente atendidos pelo CRAM, nove permanecem em área de quarentena. A medida integra os protocolos adotados em razão da emergência zoossanitária relacionada à gripe aviária.

Somente após a realização de exames e a exclusão da suspeita da doença os animais são transferidos para os espaços de reabilitação.

O tempo de recuperação varia conforme a espécie e o estado de saúde de cada indivíduo, mas costuma durar cerca de um mês.

Antes da soltura, os animais precisam apresentar boa condição corporal, parâmetros sanguíneos adequados e comportamento compatível com a vida em ambiente natural.

Referência nacional

Criado em 1974, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos se consolidou como uma das principais referências do país na reabilitação de fauna marinha.

O trabalho reúne pesquisadores, estudantes, voluntários e instituições parceiras.

Criado em 1974, o Centro de Recuperação de Animais Marinhos se consolidou como uma das principais referências do país na reabilitação de fauna marinha. Gabriel Belfagger / RBS TV

Para o diretor do complexo de museus da Furg e idealizador do projeto, Lauro Barcellos, o retorno de casos de contaminação por óleo é motivo de preocupação.

— É lamentável que os animais comecem a aparecer novamente cobertos por óleo. Isso é uma agressão à natureza e uma agressão aos animais — afirma.

Enquanto a origem da contaminação segue sendo investigada, a equipe mantém o monitoramento do litoral gaúcho e trabalha com a possibilidade de novos resgates nos próximos dias.



