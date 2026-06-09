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Após seis anos fechado, refeitório que atende população em situação de vulnerabilidade reabrirá em Pelotas

Espaço do Centro Social do Círculo Operário Pelotense estava interditado desde 2020 e volta a servir refeições a partir desta quarta-feira (10)

Igor Islabão

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