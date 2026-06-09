Após seis anos fechado, refeitório que atende população em situação de vulnerabilidade reabrirá em Pelotas

Local realiza entre 60 e 80 atendimentos diários, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Divulgação / Circulo Operário Pelotense

Após seis anos fechado, o refeitório do Centro Social do Círculo Operário Pelotense (CSCOP) voltará a funcionar nesta quarta-feira (10), em Pelotas. O espaço estava interditado desde 2020 por problemas estruturais apontados pelo Corpo de Bombeiros e passou por uma reforma completa para retomar o atendimento a crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

Com 143 metros quadrados, o refeitório recebeu melhorias como substituição do piso, pintura e uma intervenção artística em grafite assinada pelo artista plástico Gordo Muswieck. A revitalização foi viabilizada por meio do projeto Conta-Gotas, iniciativa de responsabilidade social da Casarão Imóveis, em parceria com sete empresas locais. O investimento foi de R$ 19,2 mil.

Durante o período de interdição, a instituição precisou adaptar outros espaços da sede para manter o fornecimento de refeições e não interromper as atividades desenvolvidas junto à comunidade.

O CSCOP realiza entre 60 e 80 atendimentos diários, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. O público atendido é formado principalmente por famílias de baixa renda, idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, incluindo usuários encaminhados por serviços de acolhimento e proteção social.

A reinauguração do espaço está marcada para as 9h desta quarta-feira, na sede da entidade, localizada na Rua Rafael Pinto Bandeira, 1359, no bairro Areal. A programação inclui uma cerimônia de entrega e visita às instalações revitalizadas.

Como ajudar?

O CSCOP é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos, mantida por mensalidades de associados, recursos públicos e doações da comunidade.

A instituição recebe contribuições de:

Alimentos não perecíveis

Materiais de higiene

Brinquedos

Livros

Materiais escolares

Serviços voluntários e apoio técnico especializado