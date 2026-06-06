O que falta para sair do papel a revitalização do antigo Pátio Ferroviário de Rio Grande

O antigo Pátio Ferroviário de Rio Grande, localizado na Avenida Buarque de Macedo, segue à espera de uma revitalização que, embora discutida há anos, ainda não avançou para a fase de obras. Quase uma década após a cessão formal da área pela União ao município, o conjunto histórico permanece marcado pela deterioração causada pela ação do tempo e por episódios de incêndio que agravaram as condições de conservação de algumas edificações.

Atualmente, a prefeitura trabalha na elaboração de estudos técnicos e econômicos que devem orientar o futuro uso do complexo e embasar a busca por financiamento. Apesar disso, ainda não há projeto executivo concluído, estimativa oficial de custos nem previsão para o início das intervenções.

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A expectativa da administração municipal é concluir, até o final deste ano, uma proposta mais estruturada para o espaço, considerada fundamental para viabilizar a captação de recursos e futuras parcerias.

Símbolo do desenvolvimento

Integrado ao conjunto da antiga Estrada de Ferro Rio Grande-Bagé, o Pátio Ferroviário teve papel central na formação urbana e econômica do município e na consolidação de Rio Grande como principal porta de escoamento da produção do interior gaúcho.

A Estação Ferroviária Central foi inaugurada em 2 de dezembro de 1884, em um período de expansão das ferrovias no Brasil. O empreendimento buscava fortalecer a ligação entre o interior do Estado e o porto marítimo, facilitando o transporte de cargas e impulsionando o desenvolvimento comercial da região.

Construída em estilo eclético e com dois pavimentos, a estação não funcionava apenas como ponto de embarque e desembarque. O prédio também concentrava atividades administrativas ligadas à operação ferroviária, enquanto o entorno reunia estruturas de apoio e logística.

Em 1905, com a criação da Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), a gestão da malha ferroviária foi centralizada em Santa Maria. Ainda assim, Rio Grande manteve relevância estratégica devido à conexão direta com o porto.

Ao longo do século 20, o complexo permaneceu ativo e passou por diferentes fases de reorganização do sistema ferroviário nacional. A Estação Central funcionou até 1996 como centro de controle de cargas da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), já em um contexto de retração do transporte ferroviário no país.

Com a reestruturação do setor e a transferência das operações para novos modelos de concessão, as atividades foram gradualmente desativadas. A partir daí, o conjunto ferroviário entrou em processo de esvaziamento, com a desocupação progressiva das estruturas.

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Em 1997, diante do abandono e de invasões registradas na área, a prefeitura passou a ocupar parte dos imóveis. A cessão formal do terreno pela União ocorreu apenas em 2017, após anos de tramitação envolvendo órgãos federais.

Atualmente, parte dos prédios abriga secretarias municipais, enquanto outras edificações permanecem sem uso ou em avançado estado de deterioração.

Nove anos depois, obras ainda não começaram

Apesar da cessão formal da área, a recuperação do complexo ainda não avançou para a fase de obras. O município desenvolve um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) que deverá definir os usos futuros das edificações e orientar a captação de recursos.

Segundo o superintendente de Planejamento Urbano, Gabriel Silva Lopes Fernandes, o trabalho envolve levantamentos fotográficos, uso de drones e diagnósticos estruturais dos prédios.

— Ainda não conseguimos avançar para uma etapa mais detalhada de elaboração do projeto de restauro da estação ferroviária — afirma.

Os levantamentos são realizados com equipe própria e recursos do município. A prioridade inicial é o prédio da Estação Ferroviária Central, considerado o principal símbolo do conjunto histórico.

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Além disso, está prevista a produção de modelos em nuvem de pontos, tecnologia que permite criar representações tridimensionais das estruturas e auxiliar no planejamento das futuras intervenções.

Conforme Fernandes, a ausência de um projeto consolidado também impede a definição de valores para a recuperação.

— Pela dimensão do complexo e pelo estado de deterioração, ainda não conseguimos chegar a valores — explica.

Os desafios para a recuperação

O complexo está inserido em uma área de interesse histórico, o que exige análises e autorizações de órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

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Outro desafio envolve a definição de modelos de ocupação capazes de garantir a preservação dos imóveis e, ao mesmo tempo, assegurar uso sustentável para as edificações, incluindo a possibilidade de parcerias público-privadas.

A secretária-adjunta de Habitação e Regularização Fundiária, Andréa Santos, afirma que as tratativas para captação de recursos já ocorrem paralelamente aos estudos.

— A captação de recursos é uma coisa constante. A gente não vai esperar o projeto estar 100% pronto para começar essas conversas — afirma.

Proposta deve ser apresentada até novembro

A expectativa da prefeitura é concluir até novembro o trabalho de mapeamento e diagnóstico das estruturas. A partir disso, deverá ser apresentada uma proposta mais detalhada para a ocupação do complexo ferroviário.

O material servirá como base para a busca de recursos e para futuras parcerias voltadas à recuperação do patrimônio.

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A iniciativa está inserida no programa Centro + Vivo, que reúne ações de requalificação da área central de Rio Grande. A proposta prevê integrar diferentes usos ao espaço, incluindo atividades culturais, habitação, tecnologia, serviços e lazer, conciliando preservação histórica e reocupação urbana.

A gente estima que até o final deste ano já tenha condições de apresentar uma proposta mais estruturada, o que deve facilitar a captação de recursos ANDRÉA SANTOS Secretária-adjunta de Habitação e Regularização Fundiária

Para a administração municipal, a principal diferença em relação às tentativas anteriores está na abordagem integrada do projeto, que deixa de ser tratado como uma intervenção isolada e passa a fazer parte de um plano mais amplo de revitalização do centro histórico da cidade.



