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Patrimônio histórico
Notícia

O que falta para sair do papel a revitalização do antigo Pátio Ferroviário de Rio Grande

Complexo inaugurado em 1884 e cedido pela União em 2017 segue sem previsão de obras enquanto prédios históricos enfrentam deterioração

Laura Cosme

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