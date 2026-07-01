Alunas de Pelotas criam "robô lembrete" para ajudar idosos com medicamentos

Três de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Lourdes, em Pelotas, desenvolveram um protótipo de robô capaz de auxiliar idosos e pacientes na administração de medicamentos. Batizado de Robô Lembrete, o equipamento emite alertas sonoros, acende uma luz de aviso e libera automaticamente o acesso ao remédio no horário programado.
O projeto foi criado pelas alunas Sara Machado, Anthonela Xavier e Marina Costa, do 9º ano, com orientação do professor Cleber Garcia, no Laboratório Maker da escola. A iniciativa será apresentada nos dias 9 e 10 de julho, durante o Robopel 214, evento promovido pelo Pelotas Parque Tecnológico voltado à robótica, programação e inovação.
A ideia surgiu durante as férias de verão. Antes do recesso, o professor propôs que os estudantes retornassem às aulas com sugestões de projetos para desenvolver ao longo do ano. Após pesquisar soluções semelhantes, Sara apresentou a proposta do robô.
— Encontrei um projeto parecido, desenhei o modelo durante as férias e apresentei para o professor quando voltaram as aulas — conta a estudante.
Trabalho dividido entre as integrantes
Depois da aprovação da ideia, cada integrante assumiu uma etapa do desenvolvimento.
Sara e Marina ficaram responsáveis pela estrutura física do equipamento, incluindo a montagem, a pintura e o mecanismo de abertura da gaveta onde o medicamento é armazenado.
Já Anthonela desenvolveu a programação e a parte eletrônica do robô.
— Programar exige bastante atenção. Fiz muitas pesquisas e consultei fóruns para entender como cada componente funcionava e fazer tudo operar corretamente — explica.
Como funciona o equipamento?
O equipamento é programado previamente por um familiar ou cuidador com os horários em que os medicamentos devem ser administrados.
Quando chega o momento da dose, o robô dispara um alerta sonoro, aciona uma luz intermitente e exibe instruções em um visor LCD. Após o usuário pressionar um botão, uma gaveta é aberta automaticamente, permitindo retirar o medicamento armazenado.
O protótipo foi desenvolvido com um controlador Arduino e possui apenas um compartimento para remédios.
Protótipo pode ganhar novas versões
Segundo o professor Cleber Garcia, a opção por uma única gaveta foi estratégica para comprovar o funcionamento da ideia antes de partir para versões mais complexas.
— É um protótipo. Poderíamos tentar fazer um equipamento maior, com várias gavetas, mas o objetivo era mostrar que o sistema funciona e que elas conseguem desenvolver essa tecnologia — afirma.
Hoje, a estrutura utiliza uma embalagem reciclada de filamento para caneta 3D. A intenção das estudantes é substituir o material por uma caixa de madeira produzida por elas, aproximando o equipamento do projeto idealizado inicialmente.
Laboratório incentiva projetos científicos
O Robô Lembrete foi desenvolvido no Laboratório Maker da escola, implantado por meio do programa Mais Ciência na Escola. O espaço reúne impressoras 3D, kits de robótica e ferramentas que permitem aos estudantes desenvolver protótipos e colocar ideias em prática.
Além da experiência na área de tecnologia, as três estudantes receberam bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com duração de um ano.
Para o professor, o projeto representa uma oportunidade inédita para as alunas iniciarem a trajetória acadêmica ainda no ensino fundamental.
— Ter uma bolsa do CNPq nessa etapa da formação é algo muito significativo. Elas têm interesse pela área científica e nosso objetivo é oferecer condições para que continuem desenvolvendo esse potencial — afirma.
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