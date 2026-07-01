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Alunas de Pelotas criam "robô lembrete" para ajudar idosos com medicamentos

Projeto desenvolvido em escola municipal será apresentado no Robopel 214; protótipo libera o acesso ao remédio no horário programado 

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Gabriel Veríssimo

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