Agergs volta a suspender análise sobre aumento da passagem entre Rio Grande e São José do Norte

Decisão foi tomada por unanimidade durante reunião do Conselho Superior realizada na tarde desta segunda-feira (15). Laura Cosme / Grupo RBS

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) retirou novamente de pauta o pedido de reajuste da tarifa da travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte. A decisão foi tomada por unanimidade durante reunião do Conselho Superior realizada na tarde desta segunda-feira (15).

Caso fosse aprovado, o reajuste de 4,06% elevaria o valor da passagem de R$ 6,50 para R$ 6,75.

Segundo a Agergs, os conselheiros entenderam que não é adequado analisar o aumento tarifário enquanto não houver definição sobre a futura licitação do serviço, que atualmente opera sem contrato formal.

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De acordo com nota divulgada pela agência, a retomada da discussão ficará condicionada à apresentação, pela Metroplan, de um cronograma para a realização do processo licitatório.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que o pedido de reajuste é retirado de pauta. Em 26 de maio, a Agergs já havia suspendido a análise até que fossem esclarecidas as circunstâncias envolvendo uma pane mecânica em uma das embarcações da empresa Transnorte.

Na ocasião, a lancha Brisa El Shaday precisou realizar uma parada de emergência durante a travessia e atracou no Posto Marine, em Rio Grande. Cerca de 200 passageiros estavam a bordo.

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Após o incidente, a embarcação foi retirada de circulação pela Marinha do Brasil, que determinou a realização de reparos e inspeções para verificar as condições de segurança da operação.

Em nota divulgada em 11 de junho, a Marinha informou que a lancha foi considerada apta para retornar à navegação após a conclusão dos reparos necessários e a realização de vistoria técnica.

Com a nova decisão da Agergs, não há prazo definido para que o pedido de reajuste volte a ser analisado. O tema permanecerá suspenso até que a Metroplan apresente informações sobre a futura licitação da travessia hidroviária entre Rio Grande e São José do Norte.



