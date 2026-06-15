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Agergs volta a suspender análise sobre aumento da passagem entre Rio Grande e São José do Norte

Agência retirou reajuste de 4,06% da pauta e condicionou nova análise à definição da licitação do serviço

Gabriel Veríssimo

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