Agergs aprova aumento da passagem da lancha entre Rio Grande e São José do Norte

Cerca de 105 mil passageiros utilizam mensalmente o serviço de lancha. Joanna Manhago / Agencia RBS

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, nesta terça-feira (30), o reajuste de 4,06% na tarifa da travessia hidroviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte.

Com a decisão, o valor da passagem passará de R$ 6,50 para R$ 6,75. A nova tarifa entra em vigor após a publicação oficial da resolução.

A ligação entre os dois municípios é feita por lanchas, no transporte de passageiros, e por balsas, para veículos. Segundo a TransNorte, empresa responsável pela operação, cerca de 105 mil passageiros utilizam mensalmente o serviço de lancha.

A aprovação ocorreu depois que a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) apresentou à Agergs um cronograma para a realização da licitação definitiva da travessia, atualmente operada pela TransNorte.

Na reunião realizada em 15 de junho, a agência havia suspendido a análise do reajuste justamente pela ausência de um planejamento formal para a concorrência pública.

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Licitação está prevista para 2027

De acordo com o cronograma encaminhado pela Metroplan, o edital da licitação deverá ser publicado em janeiro de 2027.

Além de autorizar o reajuste tarifário, a Agergs determinou que a TransNorte intensifique a manutenção preventiva das embarcações, com o objetivo de reduzir riscos para passageiros e trabalhadores.

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O conselho também recomendou que a Metroplan crie um Conselho de Usuários da travessia hidroviária, para ampliar a participação da população na avaliação e no acompanhamento da qualidade do serviço.

A reportagem procurou a TransNorte para comentar o reajuste e as determinações da agência reguladora, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

