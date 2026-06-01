Aeroporto de Pelotas projeta alta de 65% no movimento durante o feriado de Corpus Christi

Ao longo dos cinco dias de operação especial, estão previstos 10 voos, entre pousos e decolagens. Divulgação/Motiva

O Aeroporto Internacional de Pelotas — João Simões Lopes Neto projeta um aumento de 65% na movimentação de passageiros durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Entre os dias 3 e 7 de junho, mais de 1,1 mil pessoas devem embarcar ou desembarcar pelo terminal.

No mesmo período do ano passado, o aeroporto recebeu cerca de 680 passageiros.

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Ao longo dos cinco dias de operação especial, estão previstos 10 voos, entre pousos e decolagens.

Segundo a administração do terminal, a estrutura foi reforçada para atender o aumento no fluxo de viajantes durante o feriado.

— A equipe aeroportuária está preparada para atender ao aumento de demanda durante o feriado, com reforço na equipe operacional e manutenção dos protocolos de segurança, limpeza e qualidade no atendimento aos passageiros — afirma o gerente do aeroporto, Wesley Puygcerver.

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A orientação aos passageiros é chegar com antecedência ao terminal e acompanhar diretamente com as companhias aéreas possíveis alterações nos horários dos voos.

Rotas regulares

Atualmente, o Aeroporto de Pelotas conta com operações das companhias Azul, Gol e Latam, com conexões para Porto Alegre e São Paulo.

A Azul opera voos entre Pelotas e Porto Alegre às terças, quintas e sábados.

A Gol mantém ligações com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Já a Latam oferece voos para o Aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo, às segundas, quintas e sextas-feiras.



