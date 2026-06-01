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Aeroporto de Pelotas projeta alta de 65% no movimento durante o feriado de Corpus Christi

Mais de 1,1 mil passageiros devem embarcar ou desembarcar pelo terminal entre os dias 3 e 7 de junho

Joanna Manhago

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